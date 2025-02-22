Зачем человеку лошадь

— Мама, обещай мне одну вещь. Если я завтра не смогу проснуться рано утром и буду отказываться вставать — не церемонься. Просто облей меня водой! — заявляет мой двенадцатилетний сын, не любящий ранние подъёмы.
— Зачем же так жёстко?
— Жёстко — это пропустить занятие по верховой езде и не поехать в поля!
Есть место, куда мы с семьёй отправляемся в любую погоду и в любом состоянии — это загородная конюшня. Там самый пасмурный день становится прекрасным, а дурное самочувствие и плохое настроение уходят бесследно. Свежий воздух, физическая активность и общение с лошадьми творят чудеса.
От Гиппократа до наших дней
Лошади прекрасны. У них выразительные глаза, бархатные морды, потрясающе красивые движения. О волшебном влиянии лошадей писал ещё легендарный целитель Гиппократ — кстати, его имя переводится с греческого как «повелитель лошадей». В своём трактате «Омниа» он поделился наблюдением, что раненые воины быстрее восстанавливаются, если продолжают ездить верхом, и сделал вывод об «оздоровительном ритме» движения лошади. Гиппократ же первым отметил и благотворное влияние верховой езды на психическое состояние человека, поскольку она «освобождает от тёмных мыслей и вызывает мысли весёлые и ясные».
В XVIII веке Дени Дидро писал, что езда верхом позволяет не только исцелить многие болезни, но и предупредить их.
С XIX века начались первые научные исследования, посвящённые влиянию верховой езды на здоровье, но настоящий прорыв в этом вопросе произошёл в 1950 году, когда на XV Олимпийских играх в Хельсинки серебряную медаль завоевала датчанка Лиз Хартелл. Дело в том, что девушка была больна полиомиелитом и её лечащий врач пытался помочь ей, экспериментируя с терапией на лошадях. Результат оказался ошеломляющим — девушка практически выздоровела и стала выдающейся спортсменкой.
С этого момента начались серьёзные исследования, разработка стандартов, открытие первых центров, где с помощью верховой езды лечили детей с особенностями здоровья. В нашу страну иппотерапия пришла в 1991 году уже как сложившаяся дисциплина, но быстро завоевала популярность. Дело в том, что большинству людей достаточно один раз проехать верхом на лошади, чтобы захотеть продолжать. Тут работает забавный парадокс: чтобы с помощью верховой езды улучшить здоровье, нужно некоторое время, а вот «заболеть» лошадьми можно моментально и навсегда.
Верховая езда — тот вид спорта, которым можно заниматься с младенчества и до глубокой старости.
Как это работает
Для начала пару важных фактов: движение лошадей естественны и гармоничны, а главное — идентичны траектории нормальной ходьбы здорового человека. Таким образом, для людей с двигательными нарушениями это возможность имитации нормальной походки.
Кроме того, температура тела лошади немного выше, чем температура человеческого тела. Таким образом, во время ходьбы лошади своими спинными мышцами разогревают и массируют мышцы ног всадника, улучшая его кровообращение. Добавьте к этому отсутствие дискомфорта и болевых ощущений и хороший эмоциональный настрой, который даёт общение с лошадью, и вы поймёте, что этот способ лечения нравится и взрослым, и детям.
При этом верховая езда предполагает очень большую физическую нагрузку, поскольку во время неё работает всё тело, каждая его мышца. Однако такая нагрузка организмом воспринимается очень мягко, она не травматична. К тому же, есть множество приятных побочных моментов: улучшается равновесие, осанка, реакция, концентрация, внимание.
Проверено на себе. У меня был недолгий и не очень удачный юношеский опыт верховой езды: научилась ездить как придётся, а потом в силу разных обстоятельств и вовсе забросила это дело. И только после сорока лет появилась возможность заниматься серьёзно и регулярно. Обучение давалось трудно: я на тот момент не слишком дружила со спортом, плюс врождённое плохое равновесие и неправильная посадка, сформировавшаяся ещё в юности…
Временами казалось, что я совершенно безнадёжна. Я делилась этими соображениями с тренером, но она в ответ только смеялась и повторяла: «Вернёмся к этому разговору позже, когда ты проведёшь достаточное количество часов в седле». А через полгода регулярных занятий со мной случился казус: в деревне спускалась с крыльца с полной кастрюлей кипятка и поскользнулась на одной из ступенек.
По предыдущему сорокалетнему жизненному опыту в такой ситуации я должна была скатиться по ступенькам кубарем, вылив на себя кастрюлю. На деле неожиданно легко сохранила равновесие, не расплескав ни капли. А ещё через полгода я поняла, что не могу вспомнить, когда у меня в последний раз болела спина или голова.
Своих детей я сажаю верхом при каждой возможности. Младшие познакомились с верховой ездой уже в два месяца — в таком возрасте малышей укладывают на животик на крупе лошади.
О пользе работы «на земле»
Для любого человека верховая езда ассоциируется прежде всего со скачками, как в кино. Не буду спорить: нестись верхом галопом по полю — это действительно незабываемые ощущения. Но не самые главные. По-настоящему важно взаимодействие с лошадью, то, что называется работой на земле. Даже не садясь верхом на лошадь, можно получить очень много пользы от общения с ней. В этом суть ипповенции — метода, позволяющего достигать максимального психотерапевтического эффекта в процессе общения с лошадью.
Дело в том, что лошади — существа крайне несерьёзные и очень чуткие. Всю жизнь и всё происходящее они воспринимают как игру и умеют жить в моменте. Если вы хотите заниматься с лошадью: кормить, чистить, водить в поводу, ухаживать, общаться и дрессировать — вам придётся встать на те же позиции. Научиться терпению, вниманию, последовательности, контролю над своими эмоциями, воле и уверенности. Уже с высоты тренерского опыта с уверенностью могу сказать: если у вас получилось договориться с лошадью «на земле», то всё остальное получится уже само собой.
Не случайно издревле правители разных стран и народов с малолетства отправляли своих отпрысков на конюшню. Потому что, если у тебя хватило мудрости найти общий язык с лошадью, чуткости, чтобы настроиться на неё, и воли, чтобы главенствовать над ней, то уж с управлением государством ты как-нибудь справишься.