Зачем человеку лошадь

Проверено на себе. У меня был недолгий и не очень удачный юношеский опыт верховой езды: научилась ездить как придётся, а потом в силу разных обстоятельств и вовсе забросила это дело. И только после сорока лет появилась возможность заниматься серьёзно и регулярно. Обучение давалось трудно: я на тот момент не слишком дружила со спортом, плюс врождённое плохое равновесие и неправильная посадка, сформировавшаяся ещё в юности…