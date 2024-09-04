Зачем авиакомпания SWISS массово «перестраивает» свои самолеты

Представители SWISS утверждают, что идея оснащения салона более вместительными кабинами для первого класса было обусловлено отзывами клиентов, которые недвусмысленно заявили авиакомпании, что «настало время модернизировать интерьеры, в особенности самолетов Airbus A330». Вероятно, что авиаперевозчик активно прислушивается к предложениям своих «премиальных» пассажиров. Об этом, как минимум, свидетельствует тот факт, что в 2024 году Swiss была признана лучшей европейской авиакомпанией первого класса по версии World Travel Awards.