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Зачем авиакомпания SWISS массово «перестраивает» свои самолеты

Авиакомпания SWISS вынуждена внести изменения в строение салонов некоторых самолетов, из-за того, что новые сиденья «Swiss Senses» из первого класса оказались тяжелее, чем планировалось. Разумеется, изменения коснутся исключительно эконом-класса.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SWISS

Авиакомпания Swiss, базирующаяся в Швейцарии, вынуждена сделать «перестановку» в самолетах Airbus A330, поскольку новые кресла первого класса оказались слишком тяжелыми.

Новые сиденья «Swiss Senses», включающие почти двухметровые перегородки с запирающимися дверьми, были установлены в передней части самолета Airbus A330 авиакомпании SWISS. Как позднее выяснилось, они оказались слишком тяжелыми для «носа», в котором обычно находятся сидения первого класса. Как утверждают инженеры, такая ошибка была допущена из-за того, что при проектировании использовались лишь приблизительные значения веса новых кресел.

Теперь, чтобы восстановить баланс в кабине, в самолеты придется дополнительно установить массивную «пластину» в заднюю часть самолета. Предполагается, что опробовать эксклюзивные места первого класса, получится после реставрации в 2025—2026 году. Кстати, по заявлению авиакомпании, пластина никак не будет мешать пассажирам эконом-класса.

Представители SWISS утверждают, что идея оснащения салона более вместительными кабинами для первого класса было обусловлено отзывами клиентов, которые недвусмысленно заявили авиакомпании, что «настало время модернизировать интерьеры, в особенности самолетов Airbus A330». Вероятно, что авиаперевозчик активно прислушивается к предложениям своих «премиальных» пассажиров. Об этом, как минимум, свидетельствует тот факт, что в 2024 году Swiss была признана лучшей европейской авиакомпанией первого класса по версии World Travel Awards.

Тем не менее, эксперты утверждают, что нововведения авиакомпании нанесут серьезный ущерб экологии, так как из-за значительного превышения общего веса, самолету понадобится больше топлива.

К слову, экоактивисты давно бьют тревогу из-за этой проблемы: ранее они даже залили краской несколько джетов в Лондоне из-за Тейлор Свифт. Подробнее читайте по ссылке.