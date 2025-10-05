Забывали дышать. Изменился ли статус учителя со времен СССР

Вначале мы поговорили с 69-летней бывшей учительницей русского языка и литературы, проработавшей в школе города Уфы с 1984 по 2001 год.
— В чем сложность труда учителя?
— Самое сложное — это колоссальная концентрация и постоянное переключение. Я раньше работала на заводе, и если сравнивать, то школа — это как работа в горячем цеху на конвейере. Только конвейер этот — с абсолютно разными и зачастую непредсказуемыми операциями.
Со стороны кажется, что учитель отработал 45 минут с классом — и свободен. Но через 5 минут приходит другой класс, и нужно мгновенно перестроиться: забыть все проблемы предыдущего урока (опоздания, невыполненные задания) и полностью сфокусироваться на новых ребятах. А на новом уроке возникают свои непредвиденные ситуации, которые нужно быстро решать, чтобы успеть по программе.
И это не говоря уже о подготовке к каждому уроку — времени, которое почему-то не считается рабочим и не оплачивается. Существует стереотип, что учитель априори все знает, а если не знает — сам виноват. Но народная мудрость гласит: хороший учитель не тот, кто все знает, а тот, кто постоянно учится сам.
Помимо учеников учитель постоянно взаимодействует с родителями, администрацией, проверяющими — а это время, нервы и здоровье. Я читала, что по энергозатратам труд учителя сравним с работой военного пилота, который ведет самолет в ручном режиме. Вот в этом всем и заключается главная сложность.
— Как в то время дети воспринимали учителя, уважали ли, слушались?
— Наши учителя в семидесятые годы (а школа была одной из лучших) часто говорили: «Мы со своими учителями на уроках забывали дышать, а вы с нами спорите».
Развитие человечества часто строится на отрицании старого. И миссия учителя здесь — сделать так, чтобы молодое поколение, даже отрицая, понимало и принимало опыт предыдущих. Если бы дети не учились у старших, человечество до сих пор сидело бы на деревьях.
Школа и родители всегда немного «запаздывают» в воспитании, потому что их главная задача — передать накопленный опыт. И учитель часто «виноват» в том, что «отстает» от жизни (в техническом плане) и не готовит ученика к будущему в отрыве от прошлого. Представьте: от учителя требуют, чтобы он, как орел на гербе, смотрел и в прошлое, и в будущее одновременно.
Чтобы это совмещать, у преподавателя должно быть время на саморазвитие. А его в обычной жизни просто нет: планы, конспекты, мероприятия, наконец, своя семья… Выдержать в таком ритме — уже великий подвиг. А молодежь всегда по неопытности относится к старшему поколению критически.
— Что больше всего нравилось и вдохновляло в работе?
— В моей родной школе лучшие учителя преподносили знания так, что нам казалось, будто мы сами делали научное открытие. Их методы пробуждали жгучее желание узнавать еще и еще. Мы из-за этого дружили с несколькими библиотеками — школьной одной не хватало.
Меня вдохновляло, когда на своих уроках мне удавалось так же подать материал и зажечь в ребятах эту тягу к знаниям. Именно в такие моменты появлялось чувство, что все силы и время потрачены не зря.
— Запомнились ли какие-то случаи в школе?
Однажды на уроке с шестиклассниками мы изучали диалектизмы, профессионализмы и жаргонизмы. Я дала задание: записать слова из современного школьного сленга (тогда в ходу были «тусовка», «круто», «клево», «движ»). Для ясности я сказала, что нужны слова, которыми они разговаривают между собой.
На следующий день выяснилось, что задание не сделал никто. Я начала выяснять причину и увидела, что ребята странно отводят глаза. Наконец одна девочка, видимо, пожалев меня, тихо сказала: «Мы не можем здесь произносить те слова, которыми разговариваем между собой…» Они смотрели на меня так, как взрослые смотрят на маленьких беззащитных детей, желая оградить их от чего-то плохого. Когда до меня дошло, что речь идет о мате, я растерялась.
Сначала я почувствовала глубокую жалость к ним, потом поняла, что это они меня жалеют. А затем осознала, что мат в их речи укоренился настолько, что я уже ничего не могу изменить.
— Запомнились ли какие-то ученики?
— При проверке тетрадей я обратила внимание на одного ученика: он никогда не делал переносов в словах. Он так аккуратно и компактно писал ближе к центру листа, что перенос просто не требовался — для следующего слова оставалось мало места. Таким хитрым способом он избегал возможных ошибок.
Это меня удивляло, но делать замечание было не за что. Спустя несколько лет я узнала, что его судьба сложилась трагически: он покончил с собой. Я до сих пор переживаю об этом. Эта история говорит о том, что нужно учить детей не избегать ошибок, а преодолевать их. Не зря появилась пословица: «За одного битого двух небитых дают».
Я часто говорила своим ученикам: «Как здорово, что ты ошибся! Теперь у нас есть прекрасный повод найти нужное правило и повторить его».
Раньше в каждом доме были учебники и найти пройденный материал было несложно. Сейчас есть Интернет, но по-прежнему очень важно, чтобы ребенок самостоятельно искал правило, объясняющее его ошибку. Тот, кто учится сам преодолевать трудности и исправлять промахи, становится сильнее и увереннее в себе.
Также мы поговорили с Евгением Ямбургом, известным российским педагогом, доктором педагогических наук.
— Что сейчас для вас самое сложное в работе учителя?
— Это самое сложное и самое прекрасное одновременно. Это такая сладкая категория. Был такой великий русский педагог Ушинский, который сказал, что никакое изменение в образовании, никакое улучшение в образовании невозможно иначе, чем через голову учителя. Потому что все гаджеты — это, конечно, очень важно. Но без учителя не работает.
— Как сейчас дети воспринимают статус учителя, чувствуется ли уважение?
— Есть такое слово «амбивалентно». Мне вот сегодняшние дети очень нравятся. Нравятся они тем, что они ничего не принимают на веру, проверяют все. Для этого сейчас есть возможности. В этом смысле я уже 50 лет директор и в школе много лет. Я детям объясняю. Вы — плейбой, а я — плейбосс. Поэтому я ничего не боюсь, и мне это очень интересно. Раньше снимали шапку перед учителем в 10 метрах, во-первых, это было в деревнях, а во-вторых, учитель был единственным источником информации, а сегодня Интернет есть.
Я не хочу, чтобы меня уважали только за то, что я учитель. Надо быть все время в скорости, держать руку на пульсе. Да, они быстрее нажимают на кнопки, но зато я могу быть навигатором. Люди архаичные говорят, что в Интернете много гадостей, а в жизни ее мало, что ли?
— Что больше всего вам нравится, вдохновляет в работе?
В 1947 году Борис Леонидович Пастернак написал:
"За поворотом, в глубине.
Лесного лога,
Готово будущее мне.
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор.
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настежь".
Нейросети — это реальность. Искусственный интеллект — это реальность, и бессмысленно с этим спорить, надо этим пользоваться. Но надо понимать, что ни Интернет, ни нейросети не отменяют заповеди Моисея и Нагорной проповеди Христа.
А вот передача вечных ценностей и смыслов — это задача учителя. Так что не «или-или», а «и-и».
Что вдохновляет? Я еще раз говорю, необходимость отвечать на эти вызовы, кстати, об уважении. Учитель не всегда прав. Уважать меня за то, что я только учитель, мне было бы это стыдно.
Самая запоминающаяся история. Мне очень повезло с учителями. Я начинал работу, там была выдающаяся учительница литературы. Ее нет, конечно, уже в живых. Наталья Васильевна Тугова. Она ненароком обидела девочку. Ничего она страшного не сказала. Она сказала следующее. «Ну, наверное, литература — это не ваша стихия». А та в слезы. Потому что она ее опустила при парне, в которого она была влюблена. На следующий день она пришла и извинилась.
А еще через день получила письмо. «Я впервые вижу учителя, который способен извиниться перед учеником. Снимаю шапку. Корней Иванович Чуковский». Это была внучка Чуковского. Я запомнил это на всю жизнь.
Еще один наш спикер — Рената Давлетова, учитель истории и обществознания.
— Что сейчас для вас самое сложное в работе учителя?
— Как будто бы на шестой год преподавания, когда есть уже в голове четкая и понятная структура методики преподавания, дидактики преподавания, сложностей как таковых именно с детьми в процессе обучения не возникает. Остаются больше какие-то вопросы организационного толка. Для меня, например, сейчас очень сложен вопрос коммуникации с администрацией, потому что кажется, что мы рассуждаем о разном, смотрим по-разному. И вот чтобы найти вот эту согласованность мнений, чтобы прийти к единому решению, это правда сложно. Потому что и сам по себе образовательный процесс, он очень динамичный, он прям такой резкий, дерзкий. А с другой стороны, он же не ждет, образовательный процесс никого не ждет. Время быстро идет. И вот во всем этом времени тебе нужно и отрефлексировать, и заметить, и скоммуницировать, и найти общее решение. Такая софт-скилловая история. Сложности как будто уже на уровне повыше стали, за рамками класса.
— Как сейчас дети воспринимают статус учителя, чувствуется ли уважение?
— Ну, я не могу сказать, что я как-то отделяю себя от профессии, то есть не сказать, что я такая, вот есть учитель, а есть личность, да, я как бы ее немножко совмещаю, ну, потому что все-таки я буквально живу работой. И мне кажется, здесь больше прячется вопрос, что дети уважают не учителя, дети либо уважают личность, либо нет. То есть да, можно приходить в класс, заходить с ноги и щеголять вот этим социальным статусом «я вообще-то учитель», но мне кажется, что таким образом уважение ты не заработаешь. Уважение ты зарабатываешь справедливым оцениванием, хорошим отношением, желанием и возможностью помочь, разобраться ребенку, проникнуться его интересом, вместе что-то сделать с ним. То есть вот насчет этого скорее. Если именно уважение к профессии учителя, то сложно, дихотомичный такой вопрос на самом деле. Не знаю, мне кажется, что первичнее человек. То есть дети смотрят не на то, что ты учитель, а на то, какой ты человек и как ты к ним относишься. Вот, скорее, так я бы ответила.
— Что больше всего нравится в работе и вдохновляет?
— Все то же самое на самом деле. Я остаюсь, оставалась и буду оставаться в педагогике ради самого ученика. Сами ученики — это просто какой-то огромный неисчерпаемый источник вдохновения, потому что они иногда что-то не то делают, получается смешно. Больше всего вдохновляет, когда ты сначала видишь, как ему трудно, как тяжело, он ничего не понимает, кричит, бегает, орет, сопротивляется, а потом в какой-то момент у него сознание включается и начинает чувствовать себя способным, понимает, что достиг своей цели. Вдохновляет, что ты видишь, как можешь потихонечку, возможно, где-то даже буквально в одном миллиметре изменить жизнь или взгляд человека на какую-то вещь или вообще на самого себя.
Про самый запоминающийся случай. Я помню всех учеников, всех, кто был когда-то у меня на онлайн-курсах, когда я готовила к ЕГЭ. Это был очень необычный опыт, потому что это ученики, с которыми мы ни разу не виделись вживую и при этом у нас достаточно теплый тесный коннект. Мы очень часто говорим, что цифровое пространство никогда не заменит живого общения, все равно это живое общение сильнее. Но вот за год, пока мы готовились к экзаменам, у нас сложилась своя история, свои внутренние мемы, и как-то мы до сих пор общаемся, и девочки с курса до сих пор общаются между собой. Так что больше всего запомнились сами ученики, их усердием, их какими-то эмоциями, их историями.
Также своими впечатлениями о работе в школе с нами поделилась 35-летняя учительница русского языка и литературы Элиза из Уфы:
"Сложность работы в том, что нужно вложить знания в головы, которые иногда совершенно не хотят этого. Дети, как мне кажется, по-разному относятся к статусу учителя. Кто-то с большим уважением, а кто с пренебрежением. Это идет из семьи. Если ребенок дома слышит, какой учитель плохой, вот, мол, нормально не учит, не так оценивает, то и уважения ждать не приходится.
Я задержалась в школе, наверное, потому что мне нравится рассказывать и объяснять. Нравится, когда меня слушают. Да, в школе не просто, но уж точно не однообразно.
Какие-то конкретные случаи сейчас вот не вспомню: бывало и смешное, и печальное. Но, конечно, помнятся талантливые ученики. Они же и вдохновляют на трудовые подвиги".
Таким образом, можно сделать вывод, что к педагогам дети со временем начали относиться проще, стали позволять себе больше при общении с ними, но при правильном воспитании школьники все же ведут себя уважительно. Редакция поздравляет учителей с праздником, желает успехов в работе и, конечно, терпения.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие суммы москвичи решили потратить на подарок педагогам к 5 октября.