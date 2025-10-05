Забывали дышать. Изменился ли статус учителя со времен СССР

— Ну, я не могу сказать, что я как-то отделяю себя от профессии, то есть не сказать, что я такая, вот есть учитель, а есть личность, да, я как бы ее немножко совмещаю, ну, потому что все-таки я буквально живу работой. И мне кажется, здесь больше прячется вопрос, что дети уважают не учителя, дети либо уважают личность, либо нет. То есть да, можно приходить в класс, заходить с ноги и щеголять вот этим социальным статусом «я вообще-то учитель», но мне кажется, что таким образом уважение ты не заработаешь. Уважение ты зарабатываешь справедливым оцениванием, хорошим отношением, желанием и возможностью помочь, разобраться ребенку, проникнуться его интересом, вместе что-то сделать с ним. То есть вот насчет этого скорее. Если именно уважение к профессии учителя, то сложно, дихотомичный такой вопрос на самом деле. Не знаю, мне кажется, что первичнее человек. То есть дети смотрят не на то, что ты учитель, а на то, какой ты человек и как ты к ним относишься. Вот, скорее, так я бы ответила.