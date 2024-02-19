Забываем про фастфуд: Названа жирная еда, которая даст организму только пользу

«В конечном итоге защитная мембрана абсолютно каждой клетки нашего организма состоит из жиров», — обозначила специалист.
Полезными для сосудов принято считать те жиры, которые есть в орехах, фруктах (например, в авокадо) и в оливковом масле. Их называют мононенасыщенными жирами. Кстати, жирные кислоты, которые в составе содержат одну двойную углерод-углеродную связь, присутствуют и в красном мясе.
Как и мононенасыщенные жиры, полиненасыщенные снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, известны как «плохой» холестерин) в крови и поэтому благотворно влияют на здоровье. Они есть в рыбе, грецких орехах, семенах подсолнечника и кунжуте. Также эти жиры встречаются в некоторых видах мяса.
А вот трансжиры, использующиеся в производстве фастфуда, соусов, тортов и подобных изделий, имеют свойство повышать уровень ЛПНП в крови, усугубляя атеросклероз. Учитывая нагрузку на организм и риски для сердечно-сосудистой системы, кардиолог советует обойтись без подобной еды.
Ранее диетолог рассказала о трёх правилах здорового похудения. Специалист отметила, что овощи должны составлять половину от каждого приёма пищи. Также большую важность имеет и психологическое состояние организма. По мнению врача, если у человека есть лишний вес, это означает, что в какой-то момент он начал заменять свои истинные потребности едой.