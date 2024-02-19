Забываем про фастфуд: Названа жирная еда, которая даст организму только пользу

Ранее диетолог рассказала о трёх правилах здорового похудения. Специалист отметила, что овощи должны составлять половину от каждого приёма пищи. Также большую важность имеет и психологическое состояние организма. По мнению врача, если у человека есть лишний вес, это означает, что в какой-то момент он начал заменять свои истинные потребности едой.