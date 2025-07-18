Забытый герой Алексей Берест: почему в СССР не присвоили звание героя человеку, водрузившему флаг над Рейхстагом

Участник штурма Рейхстага Алексей Берест посмертно удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
— За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно), — сказано в документе.
30 апреля 1945 года Алексей Берест возглавил группу, которой была поставлена задача водрузить Знамя Победы. 3 августа 1946 года он был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил только орден Красного Знамени. В 2005 году Бересту было посмертно присвоено звание Героя Украины.
— За боевую отвагу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, личное мужество и героизм, проявленные в Берлинской операции и установке Знамени Победы над Рейхстагом, — говорилось в тексте указа президента Украины Виктора Ющенко.
Историк Иван Скориков рассказал ВФокусе Mail, что, по одной из версий, Бересту не дали Героя Советского Союза из-за критики некоторых офицеров. Он напомнил, что судьба этого человека сложилась тяжело. Он был обвинен в хищениях и провел в местах заключения несколько лет.
— Поразительно, что Берест оставался героем до конца жизни и ушел из этого мира, спасая девочку из-под колес поезда. Я надеюсь, что такая тенденция присвоения звания героев несправедливо забытым людям продолжится, — отметил Скориков.
По его словам, рядовой Георгий Булатов тоже не имеет государственного звания, но именно он водрузил первое Знамя Победы над Рейхстагом.
— Эти факты известны, о них говорят, и даже появляются мемориальные доски и памятники, но на высшем государственном уровне нужно восстанавливать справедливость. Хорошо, что в год 80-летия Победы наше государство этим начало заниматься, — подытожил собеседник ВФокусе Mail.