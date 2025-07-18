Забытый герой Алексей Берест: почему в СССР не присвоили звание героя человеку, водрузившему флаг над Рейхстагом

Историк Иван Скориков рассказал ВФокусе Mail, что, по одной из версий, Бересту не дали Героя Советского Союза из-за критики некоторых офицеров. Он напомнил, что судьба этого человека сложилась тяжело. Он был обвинен в хищениях и провел в местах заключения несколько лет.