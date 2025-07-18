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Забытый герой Алексей Берест: почему в СССР не присвоили звание героя человеку, водрузившему флаг над Рейхстагом

Президент России присвоил звание Героя России Алексею Бересту, который возглавлял группу, поднявшую флаг над Берлином. Почему это не было сделано раньше.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА Новости

Участник штурма Рейхстага Алексей Берест посмертно удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

— За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно), — сказано в документе.

30 апреля 1945 года Алексей Берест возглавил группу, которой была поставлена задача водрузить Знамя Победы. 3 августа 1946 года он был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил только орден Красного Знамени. В 2005 году Бересту было посмертно присвоено звание Героя Украины.

— За боевую отвагу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, личное мужество и героизм, проявленные в Берлинской операции и установке Знамени Победы над Рейхстагом, — говорилось в тексте указа президента Украины Виктора Ющенко.

Историк Иван Скориков рассказал ВФокусе Mail, что, по одной из версий, Бересту не дали Героя Советского Союза из-за критики некоторых офицеров. Он напомнил, что судьба этого человека сложилась тяжело. Он был обвинен в хищениях и провел в местах заключения несколько лет.

— Поразительно, что Берест оставался героем до конца жизни и ушел из этого мира, спасая девочку из-под колес поезда. Я надеюсь, что такая тенденция присвоения звания героев несправедливо забытым людям продолжится, — отметил Скориков.

По его словам, рядовой Георгий Булатов тоже не имеет государственного звания, но именно он водрузил первое Знамя Победы над Рейхстагом.

— Эти факты известны, о них говорят, и даже появляются мемориальные доски и памятники, но на высшем государственном уровне нужно восстанавливать справедливость. Хорошо, что в год 80-летия Победы наше государство этим начало заниматься, — подытожил собеседник ВФокусе Mail.