Результаты I Мировой: сколько стран потеряла Турция

Турция всегда оставалась и остается соперником России на Кавказе и на Балканах. Поэтому немудрено, что перед началом I Мировой войны турки заключили тайное соглашение о союзничестве с явными врагами Российской империи — Германией и Австро-Венргией.
Севастопольская побудка
Османы не торопились вступать в войну, которая началась 28 июля 1914 года, и неторопливо провели мобилизацию. В правительстве не было единства. Колебания закончились после того как в Турцию прибыло германское золото — обещанный кайзером Вильгельмом займ. Отступать было поздно.
Поэтому 29 октября 1914 года турки вместе с германскими флотом устроили провокацию, которую историки прозовут «Севастопольской побудкой».
В этот день турецкие и германские корабли подошли к Одессе, к Севастополю, к Феодоссии и Новороссийску и обстреляли военные корабли и портовые сооружения, а так же городские объекты. Больше всего досталось Одессе — все случилось неожиданно, и турки сумели потопить несколько кораблей и угольную баржу. Севастополь был предупрежден по телеграфу и встретил турок во всеоружии; адмирал Андрей Эбергард объявил флоту о начале войны.
В Феодосии немцы и турки подожгли скальды и разбомбили железнодорожное депо.
Больше всех досталось Новороссийску — там под обстрел попали и получили повреждения 5 русских пароходов и 1 английский, были потоплены 3 парохода, уничтожены огнем корабельных батарей турок склад горючего, перегонный завод, элеватор и вокзал. Среди населения возникла паника.
Этого врагам было мало — немцы установили в Керченском проливе минные заграждения, на которых тут же подорвалось два русских торговых парохода, а турки у побережья Крыма топили встречные суда и захватили пароход «Ида».
Высланный в погоню за турками флот Севастополя вернулся ни с чем. Врага и след простыл.
В этот же день Турция объявила России войну. Россия ответила тем же только 2 ноября, но фактически начала боевые действия раньше — 1 ноября войска получили приказ перейти границу в Закавказье и атаковать турок.
Кавказский фронт
Для Турции после ликвидации десанта Антанты в проливе Дарданеллы, фронт на Кавказе стал основным полем боя I Мировой войны. Для России все было иначе. Ее основной фронт был на западе страны, где она сражалась против германцев и австро-венгров.
Кавказский фронт, простершийся по Армянскому нагорью, был второстепенным направлением. Если турки то и дело получали пополнение, то русские, наоборот, теряли войска, отправляя их в качестве пополнения на Западный театр военных действий.
Отличались и задачи армий. Русским нужно было лишь обезопасить рубежи России на юге, в то время как турки лелеяли мечту о захвате всего Закавказья, выходе к Каспию, к захвату Баку, покорении Средней Азии и создании Халифата. Вдохновителем действий Османской империи был военный министр Энвер-паша.
Уже 12 ноября 1914 года против русских была переброшена армия под командованием паши Гассан-Изета. Позже ее возглавил Энвер-паша. В нее входили три корпуса, 1 кавалерийская дивизия и 4 курдских дивизии. Из Месопотамии турки перебросили еще одну дивизию. Всего в боевых действиях принимали от 170 до 190 тысяч человек.
Русской армией командовал наместник на Кавказе граф Илларион Воронцов-Дашков, а штаб возглавлял генерал Николай Юденич. В 1914 году численность русских войск достигала 170 000 человек. Впоследствии ее численность была увеличена за счет армянских ополченцев и батальонов ассирийцев. Были на Кавказском фронте и англичане — от 500 до 1 тысячи человек. Они выступали в качестве советников, но наверняка не чурались и шпионажа — в этой точке на карте мира у них были свои интересы.
Сарыкамышская операция
Российским войскам пришлось нелегко. Военные действия происходили в горах и в ущельях, по сильно пересеченной местности. Турки были настроены решительно. Они развили наступление в двух направлениях — в районе Сарыкамыша и Ольты и в районе Тебриза — эти персидские территории находились в те годы под владением Российской империи.
Русские войска смогли не только остановить продвижение турок, но и в течение года оттеснили их южнее — на линию Кепрекей — озеро Ван — граница Турции с Персией. Главной битвой 1914 года стало сражение под Сарыкамышем. План его взятия был разработан германскими советниками Энвер-паши — генералом Бронсартом фон Шеллендорфом и майором фон Фельдманом. Он предусматривал фланговую атаку, окружение города и уничтожение основных сил Кавказской армии. Часть турецких войск должна была отвлекать русских атакой в лоб.
Для выяснения планов противника генерал Юденич использовал местное население, авиацию и пограничников. Лазутчики сообщали о перемещениях турецкой армии по горным дорогам, однако командующий 1-м Кавказским армейским корпусом и Сарыкамышским отрядом генерал от инфантерии Георгий Берхман пренебрег ценными сведениями, в результате чего удар турецких войск стал неожиданным.
22 декабря 1914 года турки перешли в наступление. Они заставили русских отойти к Сарыкамышу, вышли на окраину города, взяв его в полукольцо. Взяли под контроль часть Батумской области и город Ардаган. Положение стало угрожающим.
Изначально в Сарыкамыше находился гарнизон всего в 4 тысяч человек. 26 декабря начались уличные бои. 27 декабря на помощь гарнизону подоспели 80-ый пехотный Кабардинский полк и полк запорожских казаков, а 28 декабря прибыли еще два полка — 15-й Туркестанский и 155-й пехотный Кубинский полк. Однако 29-го числа положение русских снова ухудшилось — турки перерезали железнодорожное сообщение с городом.
Положение спасла смена командиров — Николай Юденич взял на себя командование 2-м Туркестанским армейским корпусом, а генерал-майор Михаил Пржвальский возглавил войска в Сарыкамыше.
В результате ожесточённых контратак 31 декабря 1914 года русские сумели отбить ближайшие к Сарыкамышу населенные пункты и стратегические высоты. Турецкая армия понесла тяжелые потери, ее 9-й корпус был уничтожен. Практически одновременно с этим турки были разбиты в Ардагане и у селения Ольты.
1 января 1915 года турки начали отступать. Нерешительность Берхмана снова сыграла злую шутку — он мог разгромить отступавшие турецкий войска, но не стал этого делать. После очевидного провала Берхман был отстранен от должности, а генерал Юденич возглавил группировку Кавказской армии Российской империи.
Берхман был не единственным, кто выказал нерешительность. Еще один офицер — помощник главнокомандующего Кавказской армией Александр Мышлаевский в самые критические дни обороны Сарыкамыша приказал взорвать склады с оружием, оставить город и отбыл на автомобиле в Тифлис. К счастью, его приказы не выполнили. В январе 1915 года прозванного «Паническим генералом» Мышлаевского отправили в отставку, но он оказался непотопляемым и перешел служить в снабжение.
После того, как командиры сменились, русские перешли в наступление и освободили Батумскую область, а к марту — Аджарию. 3-я турецкая армия перестала существовать.
Эрзерум
Еще одним решающим сражением называют сражение 1916-го года под Эрзерумом. Здесь действия русских были настолько удачными, что привели к полному разгрому турок. Они были вынуждены отойти, побросав продовольствие и оружие. 29 января 1916 года началось взятие Эрезрума. Русские войска захватили важные форты, сумели зайти в тыл к врагу и удали по крепости с северной стороны. 3 февраля Эрзерум был взят.
В плен попало 8 тысяч турок, 300 орудий и склады с БК и продуктами. Турецкие войска были отброшены на линию Мемахатун — Хибонси.
К концу 1916 года русские сумели освободить большую часть Западной Армении. В Турции это вызвало рост антиармянских настроений, что вылилось в геноцид армян, проживающих на территории Турции и даже тех, кто служил в турецкой армии.
Увы, следующая зима 1916—1917 года была настолько снежной и суровой, что война перешла в позиционную.
2,5 года войны с Россией измотали Османскую империю. Потери на Кавказе составляли свыше 100 тысяч человек, турецкие солдаты массово дезертировали. Австро-Венгрия требовала отправки резервов. В Анатолии начался голод.
Русская армия к этому времени только «набила руку» и приобрела опыт ведения войны в горной местности.
К 1917 году русские контролировали огромные территории Персии и Турции. Протяженность фронта составляла 2 тысячи километров. По сути, свои задачи русские солдаты выполнили в полном объеме. Закрепить результаты I Мировой войны на Кавказе помешала только Февральская революция, а за ней — и октябрьский переворот. По сути, большевики спасли турок от поражения: русская армия продолжала занимать селения в Восточной Анатолии, а большевики уже готовили Брестский мир.
Последней операцией русской армии на Кавказе стали наступление в Месопотамии в январе 1917 года и взятие хребта Ики-Сиври 19-м Туркестанским стрелковым полком.
Результаты I Мировой
Турецкие власти надеялись, что гражданская война в России позволит им вернуться к границам 1914 года, но война на Кавказе настолько обескровила Османскую империю, что ее последствия привели к падению империи — Османский Султанат был упразднен в 1922 году.
За два года до этого, после высадки войск Антанты в Стамбуле, османы были вынуждены подписать Севрский мирный договор.
По нему Фракия, Андианополь и Галлиполи, острова Эгейского моря и анклавы в Малой Азии оставались за Грецией.
Северный Кипр переходил Албании.
Стамбул и проливы становились демилитаризованной зоной под управлением Антанты.
Сирия и Ливия переходили под протекторат Франции.
Палестина, Месопотамия, Заиорданье и Египет — под протекторат Британии.
Архипелаг Дедоканес у берегов Турции отдали Италии.
Турки признавали за Арменией право на независимость и соглашались провести границу по линии, на которой русская армия находилась к началу Февральской революции.
И только Россия не получала ничего. Вот что значит умение Антанты вовремя явится к разделу пирога.