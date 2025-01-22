Забытая в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа

Уточняется, что домашний питомец по кличке Миттенс летел с хозяевами из Крайстчерча, Новая Зеландия, в их новый дом в Мельбурне, Австралия, 13 января. После приземления пассажиры три часа ждали кошку, однако выяснилось, что борт она так и не покинула и улетела обратно в Крайстчерч.