Забудьте о снотворных: 5 древнерусских способов борьбы с бессонницей, которые работают и сегодня

Семеро эфесских отроков были в деле привлечения сна ещё эффективнее, чем суровый святой Иринарх Ростовский. И как только вы узнаете их историю, станет очевидно, почему. Кстати, семерых святых подростков почитаем не только мы, православные: отроков уважают также и в исламе. Итак, семеро друзей-мучеников жили, внезапно, в городе Эфесе в III веке нашей эры. Они не были простыми римлянами: один из ребят приходился сыном градоначальнику. Поэтому, когда в город приехал император Деций Траян и приказал всей семёрке принести жертвы языческим богам, те отказались. У Траяна не было времени разбираться с подчинёнными: правитель ехал на войну, но обещал вернуться и наказать парней. Это не входило в их планы, поэтому семеро отроков сбежали за город и спрятались в пещере на горе Охлон. Траян всё же вернулся и выяснил, где скрываются юноши: недаром он был императором. Святых эфесских мучеников замуровали прямо в этой пещере.