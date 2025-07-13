Заблокировать под землей: что известно о покушении Израиля на жизнь президента Ирана

Инцидент произошел 15 июня 2025 года, на третий день израильской операции «Восстающий лев» (в некоторых источниках — «Народ как лев»), начавшейся 13 июня. По данным иранского агентства Fars, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), израильские военные выпустили шесть высокоточных снарядов по подземному комплексу в Тегеране, где в тот момент проходило совещание с участием президента Масуда Пезешкиана. Целью удара, по данным источников, было перекрытие путей эвакуации: снаряды поразили входы и выходы здания, а после атаки в комплексе отключилось электричество.