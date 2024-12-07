За жильём не гонятся. Эксперты рассказали, как зумеры выбирают квартиру

Поколение «игрек», или миллениалы, рождены в 1984 — 2000 годах. С одной стороны, они много чего успели повидать, на их веку были и войны, и дефолты, и эпидемии. Но эти люди застали мощный рывок в технологической сфере. Им важно встать на ноги прежде, чем заводить свою семью, поэтому с браком и деторождением они не спешат. От родителей могут съезжать поздно. Деньги очень важны для миллениалов, но распоряжаются они ими зачастую без четкого плана. Поэтому среди миллениалов так популярны различные кредиты.