За жильём не гонятся. Эксперты рассказали, как зумеры выбирают квартиру

Молодое поколение не стремится как можно скорее обзавестись собственным жильем. По оценкам экспертов aif.ru, эта категория покупателей предпочтет арендовать, а не покупать квартиру. Мы попросили риелторов объяснить, на что делают ставку представители разных поколений, и успевают ли застройщики создавать для них жилье мечты.
Кто есть кто в теории поколений?
Сегодня самыми активными участниками рынка недвижимости можно назвать три поколения: «иксы», миллениалы и зумеры. Кто это такие? В конце ХХ века американские исследователи Нейл Хоу и Уильям Штраус разработали теорию поколений. Они дали характеристику людям, рожденным в разные периоды.
Поколение «икс» рождено в 1967 — 1984 годах. Эти люди гибко подстраиваются под реалии мира, умеют правильно организовать себя и рабочее пространство и хотят быть успешными в карьере. Им нужно выкладываться на работе, чтоб отдыхать дома. Но «иксы» очень чувствительны, легко впадают в депрессию, если ощущают, что в работе имеют недостаточный вес.
Поколение «игрек», или миллениалы, рождены в 1984 — 2000 годах. С одной стороны, они много чего успели повидать, на их веку были и войны, и дефолты, и эпидемии. Но эти люди застали мощный рывок в технологической сфере. Им важно встать на ноги прежде, чем заводить свою семью, поэтому с браком и деторождением они не спешат. От родителей могут съезжать поздно. Деньги очень важны для миллениалов, но распоряжаются они ими зачастую без четкого плана. Поэтому среди миллениалов так популярны различные кредиты.
Поколение «зет», или зуммеры, — те, кто родился в 2000 — 2015 годах. Они — дети цифровизации со всеми вытекающими последствиями. Они не любят засиживаться на одном месте, готовы без сожаления переходить на «удаленку», менять жилье, работу, окружение. Рутина и жесткие графики не для них. Они хотят жить «в моменте» и получать удовольствие от жизни прямо сейчас. Копить на «черный день» — почти всегда не про них.
Каждая из этих категорий по-разному относится к выбору жилья и его покупке. И это толкает застройщиков на изменение подхода к созданию квартир и домов. А в чем именно заключается эта разница?
Островок стабильности для «иксов»
Детство и юность «иксов» проходили в коммунальных или малогабаритных квартирах, где они жили большой семьей вместе с дедушками и бабушками. Они выросли с желанием разъехаться, иметь собственный угол.
«Подход поколения X к недвижимости фундаментальный, — делится наблюдениями генеральный директор агентства недвижимости “ЦДН” Анатолий Пысин. — Она в первую очередь должна быть. Не так важно какая, но главное, чтоб своя. Можно сказать, что это люди, для которых наличие в собственности квартиры, машины и дачи — негласное правило жизни. Каждая такая семьи стремится, чтобы был автомобиль и свои 6−10 соток за городом. И квартира, это само собой».
При выборе квартиры они вполне лояльны к домам старого фонда — без лифтов, с маленькими кухнями, в которых проходило их детство. В идеале, жилье должно отражать их статус и успехи на работе. К недвижимости относятся очень трепетно, боятся ее потерять. Если решаются на расширение жилищных условий или размен, чтобы разъехаться с детьми, то настаивают на альтернативных сделках. Не хранят деньги с продажи, опасаясь их потери.
Миллениалы: главные покупатели жилья
Они пережили потрясения 90-х годов в менее сознательном возрасте, а сегодня составляют ядро покупателей недвижимости. Нередко они выходят на рынок с живыми деньгами, скопив какую-то сумму или продав доставшуюся им от старшего поколения недвижимость. В отличие от «иксов», «игреки» проще относятся к жилью. Не боятся его продавать, менять, переезжать, оставаться с деньгами на руках, пока будут искать более подходящий вариант.
«Нередко к недвижимости они относятся больше как предприниматели — с точки зрения практики, — добавляет эксперт Пысин. — Оценивают не столько само жилье, сколько возможную пользу от него в будущем, перспективы выгодно потом перепродать или сдавать в аренду. Они вполне могут жить в съемной квартире, при этом иметь в собственности какую-то другую недвижимость, которая приносит им доход. То есть для них владение, сохранение и передача недвижимости не является самой целью, как для поколения “икс”».
«Игрекам» нужны новостройки с удобными эргономичными планировками, большими кухнями, высокими потолками. Идеальный вариант — евроформат с большой кухней-гостиной и одной-двумя изолированными спальнями. К выбору жилья миллениалы относятся очень требовательно. Уж лучше не купят ничего, чем согласятся на недостаточно идеальную картинку.
«Миллениалы ценят оживленную, городскую инфраструктуру с доступностью общественного транспорта и развлечениям для детей и взрослых, — говорит полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов в СЗФО Татьяна Абарис. — Также заметна тенденция в пользу выбора аренды вместо покупки жилья. Им важно сохранять мобильность».
Зумеры: в приоритете — аренда
Поколение «зет», или зумеры, не ставят во главу угла покупку собственной квартиры. Тем более, что об этом уже позаботились их родители, бабушки или дедушки. Если досталось что-то в наследство, то зумеры, скорее всего, не захотят жить в таком объекте. Между покупкой и арендой жилья легко выбирают аренду. Главное, чтоб дома было стильно, удобно, технологично и, по возможности, экологично.
«Зуммеры часто ориентированы на стиль жизни, который подразумевает меньшую привязанность к собственности и большее внимание к удобству и доступным услугам, — считает вице-президент Российской гильдии риелторов Василий Олейников. — Они, например, одними из первых “распробовали” формат жизни в апартаментах. Обычно апартаменты находятся в центре крупных городов. Объекты создаются с учетом современных тенденций в архитектуре и дизайне, что привлекает молодежь. Удобства, такие как спортивные залы, зоны для отдыха и общие пространства, создают комфортную атмосферу для жизни».
Эксперт добавляет: зумеры часто ищут жилье, которое дает им свободу в плане длительности проживания. Апартаменты, как правило, имеют меньше жестких условий на срок аренды. А это — удобный вариант для непродолжительной аренды, особенно для тех, кто только начинает свою карьеру или часто меняет место работы. И, конечно, апартаменты более доступны, чем другие виды жилья.
О том, что застройщикам стоит перестраиваться именно на создание арендного жилья, эксперты говорили не раз. И пока первые шаги идут именно в развитии рынка апартаментов. Впрочем, для девелоперов зумеры пока «темные лошадки» — слишком они молоды. Должно пройти хотя бы 5−7 лет, чтобы составить полноценный портрет этого поколения покупателей и предложить им идеальное жилье.