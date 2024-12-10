За выходные в Таиланде после массажа умерли два человека

Одним из погибших был 52-летний турист из Сингапура, сообщает Bangkok Post. Он обратился к массажистке на пляже Патонг. Сеанс длился 45 минут, массажистка применяла масла. После процедуры мужчина перестал дышать. Его попытались реанимировать, но спасти не смогли. Сингапурец умер, не приходя в сознание. Причину смерти не установили, поскольку жена погибшего запретила проводить вскрытие и забрала его тело на родину для похорон в по религиозным обычаям.
Второй пострадавшей оказалась 20-летняя тайская певица Чаяда Прао-хом. Ее беспокоили боли в плече после концертов, и в октябре она в первый раз пошла на массаж. Она обратилась в салон в провинции Удонтхани. После первой же процедуры у нее онемела половина тела, девушка не могла шевелить левой рукой. Однако певицу это не остановило, и она продолжила ходить на массаж. Во время первых двух сеансов ей «вывернули шею», якобы чтобы избавить от боли. На третьем сеансе девушку обслуживала другая массажистка с «тяжелой рукой».
После сеансов певица получила боль в затылке, онемение 50% тела, синяки, проблемы с терморегуляцией и постоянные покалывания в пальцах. Чаяда Прао-хом начала принимать обезболивающие препараты. 18 ноября она не смогла встать с кровати, а утром 8 декабря скончалась в отделении интенсивной терапии. У нее диагностировали отек мозга и заражение крови.
По словам профессора и советника Колледжа восточной медицины Университета Рангсита Тирават Хемачудха, из-за растяжек и скручиваний шеи у жертв могли повредиться сонная и позвоночная артерии, ответственные за кровоснабжение мозга. Есть утвержденная стандартная схема тайского массажа, но некоторые мастера используют нетрадиционные опасные техники.
Опасности подстерегают людей и в парикмахерских. Так, состояние некоторых клиентов может ухудшиться после запрокидывания головы для мытья волос.