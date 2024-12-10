За выходные в Таиланде после массажа умерли два человека

Второй пострадавшей оказалась 20-летняя тайская певица Чаяда Прао-хом. Ее беспокоили боли в плече после концертов, и в октябре она в первый раз пошла на массаж. Она обратилась в салон в провинции Удонтхани. После первой же процедуры у нее онемела половина тела, девушка не могла шевелить левой рукой. Однако певицу это не остановило, и она продолжила ходить на массаж. Во время первых двух сеансов ей «вывернули шею», якобы чтобы избавить от боли. На третьем сеансе девушку обслуживала другая массажистка с «тяжелой рукой».