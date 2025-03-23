За тюльпанами в Калмыкию, за сакурой в Крым: москвичи начали осваивать этнотуризм

По данным одного из крупных сервисов путешествий, в 2024 году поток путешественников по городам Золотого кольца вырос почти на 40 процентов. Заодно еще громче зазвучало слово «избинг», в котором прослеживается связь «избы» и модных «кемпингов» и «глемпингов» (туристских лагерей). Только в данном случае речь об отдыхе на территории исторических поселений в настоящих русских избах и их аналогах, осовремененных в плане комфорта. Корни избинга уходят в начало 2000-х, когда основатель проекта «Потаенная Россия», предприниматель Алексей Шевцов решил заняться реставрацией старинных домов на Волге. И сейчас путешественники получают возможность, как говорят, «прочувствовать родной историко-культурный код».