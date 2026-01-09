«За сколько долетит до Варшавы?» В Раде предупредили Европу после «удара возмездия» «Орешником»

«Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если “Орешник” за 10−15 минут долетает до Львова, то за сколько — до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны», — написал Гончаренко* в соцсетях.
Напомним, в ночь на 9 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что Львов мог стать целью удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Всего в городе прогремело около шести взрывов. Минобороны РФ позже подтвердило удар «Орешником». В командовании ВСУ заявили, что баллистическая ракета РФ ударила по территории Львовской области со скоростью около 13 тысяч километров в час.
Ранее в Париже состоялась встреча, которая была посвящена гарантиям безопасности для Украины. По её итогам участники договорились о продолжении военной помощи Киеву и подписали декларацию о намерении разместить войска на его территории после заключения мира. При этом США отказались подписывать итоговое коммюнике.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.