За SIM-карты — в тюрьму: дроппер из Химок стал первым фигурантом по новой статье

В 2025 году Россия ввела комплекс мер для противодействия киберпреступности, связанной с незаконным использованием SIM-карт и дропперством. По словам адвоката Сергея Жорина, с 1 сентября 2025 года вступила в силу новая статья 274.4 УК РФ, которая устанавливает ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением законодательства. «Первая часть этой статьи предусматривает наказание за организацию такой деятельности, если она совершена из корыстной заинтересованности или с целью совершения другого преступления, — пояснил эксперт. — Вторая устанавливает ответственность за участие в этой деятельности».