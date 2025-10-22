За SIM-карты — в тюрьму: дроппер из Химок стал первым фигурантом по новой статье

Спецназ за дверью
Согласно материалам дела, мужчина поддался на уговоры своего знакомого, который предложил ему работу, где требовалось «посещать офисы операторов связи для оформления договоров». Работодатель предоставил ему пакет документов, включая поддельные доверенности от имени различных юридических лиц. «За каждую успешно оформленную SIM-карту ему обещали выплачивать 9000 рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установило следствие, мужчина регулярно посещал салоны различных операторов связи, используя фальшивые документы для получения абонентских номеров. Злоумышленник получал подробные инструкции о том, как действовать в случае отказа сотрудников офисов оформлять документы. Все полученные SIM-карты он передавал третьим лицам, которые, по версии следствия, использовали их для организации мошеннических схем.
Операцию по задержанию провели сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью при поддержке Следственного департамента и Главного следственного управления МВД по Москве. Силовикам пришлось выпилить дверь, чтобы проникнуть в квартиру. При обыске были изъяты смартфоны, SIM-карты и документы, подтверждающие причастность мужчины к преступной деятельности.
Ужесточение наказаний
В 2025 году Россия ввела комплекс мер для противодействия киберпреступности, связанной с незаконным использованием SIM-карт и дропперством. По словам адвоката Сергея Жорина, с 1 сентября 2025 года вступила в силу новая статья 274.4 УК РФ, которая устанавливает ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением законодательства. «Первая часть этой статьи предусматривает наказание за организацию такой деятельности, если она совершена из корыстной заинтересованности или с целью совершения другого преступления, — пояснил эксперт. — Вторая устанавливает ответственность за участие в этой деятельности».
За организацию грозит штраф до 700 000 рублей или лишение свободы до трех лет, а за участие — штраф до 300 000 рублей или лишение свободы до двух лет.
«В случае с “курьером”, который заключал договоры через поддельные доверенности и передавал SIM-карты мошенникам, наиболее вероятна квалификация по второй части как участника, — считает юрист. — Однако если следствие докажет, что он был ключевым звеном и организатором процесса, ему может грозить до трех лет лишения свободы».
Эксперт подчеркивает, что судебная практика только формируется и итоговый срок будет зависеть от смягчающих и отягчающих обстоятельств, но в целом риск «реального» срока существует, хотя и не исчисляется десятилетиями. При этом передача мобильного номера родственникам законом разрешается. Согласно новым правилам, граждане РФ могут иметь не более 20 номеров, а иностранцы — не более 10.
Для тех, у кого количество зарегистрированных SIM-карт превышает установленные лимиты, предусмотрен переходный период до 1 ноября 2025 года. За это время необходимо отказаться от лишних номеров, приведя их количество в соответствие с новыми требованиями.
Как сообщил генпрокурор Александр Гуцан, принятые меры уже позволили изъять 2 тысячи сим-боксов и 500 тысяч SIM-карт, используемых в мошеннических схемах. Более миллиона номеров были зарегистрированы на 56 человек — по 17,9 тысячи на человека.
По словам Жорина, при поиске работы, даже временной, нужно знать о «красных флагах», которые должны насторожить любого здравомыслящего человека.
«Сама формулировка “оформить номера на себя и передать третьим лицам”, особенно с использованием поддельных доверенностей, уже является прямым индикатором преступной схемы, — предупреждает юрист. — Непрозрачность конечного заказчика, завышенная оплата за простые действия и инструкции “не задавать вопросов” — все это сигналы, что человек становится звеном в мошеннической цепи».
Адвокат подчеркивает, что статья 274.4 УК РФ разделяет ответственность для организаторов и участников. «Законодатель явно выделил два уровня: более строгий для организаторов и менее строгий для рядовых исполнителей, — пояснил Жорин. — Однако наказание низового звена, хотя и помогает вскрывать схемы, не решает проблему системно, так как организаторы могут быстро найти новых исполнителей. Наибольшая эффективность достигается при одновременном воздействии на все элементы преступной цепи».