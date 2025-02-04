За северной красотой. Россияне начали активнее путешествовать по Арктике

«В 2014 году доля российских туристов на наших рейсах составляла от 5 до 8%, — рассказал президент “Клуба Полярных путешествий” Денис Чепрасов. — К 2019 году, как раз к пандемии, число именно наших граждан увеличилось до 30%. А сейчас это уже 98%. В 2024 году мы сделали три рейса на Северный полюс. В этом году у нас будет два рейса, и они все заполнены. Интерес путешественников вызывает ряд факторов. Первый — это, конечно, уникальная природа и фауна: белые медведи, моржи, киты. Также большой интерес у наших путешественников вызывает история, потому что к концу XIX века практически все территории уже были нанесены на карту, за исключением Арктической зоны. И вот именно в XIX веке состоялись известные уникальные экспедиции как наших соотечественников Брусилова и Альбанова, так и иностранные экспедиции, которые, в частности, пытались достичь Северного полюса».