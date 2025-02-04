За северной красотой. Россияне начали активнее путешествовать по Арктике

Российские туристы начали активно интересоваться поездками в Арктику. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, посвященной проекту «Год Арктического туризма», организованного Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и «Клубом полярных путешествий».
«В 2014 году доля российских туристов на наших рейсах составляла от 5 до 8%, — рассказал президент “Клуба Полярных путешествий” Денис Чепрасов. — К 2019 году, как раз к пандемии, число именно наших граждан увеличилось до 30%. А сейчас это уже 98%. В 2024 году мы сделали три рейса на Северный полюс. В этом году у нас будет два рейса, и они все заполнены. Интерес путешественников вызывает ряд факторов. Первый — это, конечно, уникальная природа и фауна: белые медведи, моржи, киты. Также большой интерес у наших путешественников вызывает история, потому что к концу XIX века практически все территории уже были нанесены на карту, за исключением Арктической зоны. И вот именно в XIX веке состоялись известные уникальные экспедиции как наших соотечественников Брусилова и Альбанова, так и иностранные экспедиции, которые, в частности, пытались достичь Северного полюса».
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе пояснила, что полностью или частично к Арктической зоне относятся девять регионов: Архангельская, Мурманская области, Красноярский край, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.
«У подавляющего большинства федеральных крупных туроператоров, работающих по всей стране, за редким исключением, все эти регионы представлены, — уточнила Ломидзе. — И все туроператоры говорят о растущем интересе к отдыху именно в Арктической зоне. Причем туристы не отдают себе отчет, что они хотят поехать именно в Арктику. Они хотят поехать в Мурманск, туда, где северная красота, совершенно удивительная природа. Туристы хотят северную кухню, хотят необычной экзотики на территории своей страны и готовы за это платить деньги. В продажах туроператоров лидирует Карелия. При этом мы прекрасно понимаем, что этот регион относится к Арктической зоне лишь частично, и лидирует там далеко не арктический продукт, но север Карелии также стал более востребованным. Среди арктических регионов лидер — Мурманск, затем с очень большим отрывом — Архангельск. В Ямало-Ненецком автономном округе и вовсе по результатам года буквально сотни туристов».