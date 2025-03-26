За последние почти 20 лет женщины стали изменять чаще мужчин

Женщины до 34 лет изменяют в отношениях чаще мужчин, после 35 лет — ситуация кардинально меняется. Об этом говорят результаты опроса, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с платформой START (имеются в распоряжении РБК Life). Исследование приурочено к премьере нового сериала «Опасная близость».
По данным опроса, измены в отношениях стали встречаться намного чаще, чем в предыдущие годы. Если в 2007 и 2023 годах об этом говорили 60% и 55% респондентов соответственно, то в 2025 году — уже 74%.
При этом женщины в 1,7 раза чаще чем мужчины говорят, что им изменяли (52% vs 31% среди мужчин). В неверности признались 45% женатых мужчин (среди всех россиян — 37%).
Женщины ставят измену на первое место в числе основных причин для развода. При этом большинство опрошенных убеждены, что измены чаще всего начинаются с сайтов знакомств, которыми пользовались или допускают использование в будущем 49% россиян. Более того, многие россияне считают изменой переписки в социальных сетях и онлайн-флирт без физического контакта.
«Женщины в четыре раза чаще мужчин считают онлайн-переписки фривольного содержания с третьими лицами изменой (8% vs 2%)», — говорится в исследовании.
По мнению россиян, источники измен многогранны, но одним из называемых ими факторов, способствующих супружеской неверности, является «измена другого партнера». Этот вариант указывает на возможность своеобразной цепной реакции, когда один случай неверности провоцирует ответную измену из мести, обиды или попытки восстановить справедливость.
Премьера остросюжетной драмы «Опасная близость» состоялась 20 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре START. По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, в чьем выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Но все меняется в один вечер, когда муж Анны (Артур Бесчастный) попадает в аварию с молодой любовницей, популярной певицей Женей. Столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.
«Моя героиня увлеклась тем, чтобы ее жизнь была идеальной, чтобы она сама была идеальной. Такая девочка-отличница, которая всегда должна была быть во всем первой, никогда не подводить папу, потому что он всегда говорил, что дочь должна быть самой успешной, самой лучшей. И вот это желание иметь самую лучшую семью, самую лучшую работу, быть самой первой в институте, сделать клинику самой первой в городе, чтобы там делали самые лучшие пластические операции», — рассказала исполнительница главной роли Елизавета Боярская в разговоре с РБК Life.