За последние почти 20 лет женщины стали изменять чаще мужчин

«Моя героиня увлеклась тем, чтобы ее жизнь была идеальной, чтобы она сама была идеальной. Такая девочка-отличница, которая всегда должна была быть во всем первой, никогда не подводить папу, потому что он всегда говорил, что дочь должна быть самой успешной, самой лучшей. И вот это желание иметь самую лучшую семью, самую лучшую работу, быть самой первой в институте, сделать клинику самой первой в городе, чтобы там делали самые лучшие пластические операции», — рассказала исполнительница главной роли Елизавета Боярская в разговоре с РБК Life.