За последнее десятилетие популяция ежей в мире сократилась на 30%

Ранее сообщалось, что исследователи Всемирного фонда дикой природы и Зоологического общества Лондона выяснили, что из-за вырубки лесов и загрязнения окружающей среды популяция диких животных на планете сократилась на 69% с 1970-го по 2018 год. Самое значительное сокращение — на 94% — было зафиксировано в странах Латинской Америки. В странах Африки популяции диких животных сократились на 66%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 55%, в Северной Америке — на 20%, в Европе и Средней Азии — на 18%.