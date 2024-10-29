За последнее десятилетие популяция ежей в мире сократилась на 30%

За последнее десятилетие численность ежей в мире сократилась не менее чем на 30% на большей части их ареала — животные находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на данные Международного союза охраны природы (МСОП) — международной неправительственной организации с консультативным статусом при ЮНЕСКО.
Как отмечают в МСОП, когда-то эти млекопитающие были распространены по всей Европе, однако городское развитие, интенсивное земледелие и строительство дорог привело к их постепенному вымиранию. Теперь ежи занесены в Красный список Международного союза охраны природы как «близкие к угрозе исчезновения» после сокращения численности.
Многие из них умирают под колесами автомобилей. Также популяция сокращается из-за воздействия пестицидов — как прямого из-за отравления обработанными растениями, так и косвенного из-за употребления отравляемых насекомых.
К сожалению, текущие данные демонстрируют опасное снижение численности ежей. Пока все еще есть шансы предотвратить дальнейшее сокращение численности западноевропейских ежей и стабилизировать численность вида.
Эксперты призывают людей заботиться о ежах, занимаясь садоводством в дружественных по отношению к дикой природе условиях. Например, устанавливая заборы с небольшими зазорами, чтобы ежи могли перемещаться между садами, а также отказаться от использования пестицидов, создавать укрытия из штабелей бревен и строить домики для животных.
Ранее сообщалось, что исследователи Всемирного фонда дикой природы и Зоологического общества Лондона выяснили, что из-за вырубки лесов и загрязнения окружающей среды популяция диких животных на планете сократилась на 69% с 1970-го по 2018 год. Самое значительное сокращение — на 94% — было зафиксировано в странах Латинской Америки. В странах Африки популяции диких животных сократились на 66%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 55%, в Северной Америке — на 20%, в Европе и Средней Азии — на 18%.