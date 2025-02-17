За последнее десятилетие белорусы стали есть меньше картофеля

Во время посещения тепличных хозяйств Могилевской области Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, рассказал, что жители республики за последние 10 лет стали есть меньше картофеля. При этом потребление других овощей выросло на треть. По мнению Головченко, это связано с ростом доходов населения, — пишет БелТа.
Согласно заявлению политика, белорусы стали придерживаться здорового питания и потреблять большее количество натуральной клетчатки. Поэтому на замену «традиционной культуре» пришли баклажаны, пекинская капуста, кабачок, сладкий перец и огурцы.
По статистике, за последние 10 лет белорусы стали потреблять в объеме меньше картофеля — нашей традиционной культуры. К этому приводит рост доходов населения, то есть люди могут себе позволить более дорогостоящую продукцию.
В связи с повышенным спросом на нехарактерные культуры овощеводству в республике будет уделяться особое внимание. Известно, что власти будут постепенно увеличивать производство овощей и фруктов, чтобы сократить объем импорта из более теплых стран.
Ранее рассказывали, что в России в 2024 году стоимость картофеля выросла почти на 80%.