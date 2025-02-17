Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За последнее десятилетие белорусы стали есть меньше картофеля

Премьер-министр республики объяснил это ростом дохода населения.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Во время посещения тепличных хозяйств Могилевской области Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, рассказал, что жители республики за последние 10 лет стали есть меньше картофеля. При этом потребление других овощей выросло на треть. По мнению Головченко, это связано с ростом доходов населения, — пишет БелТа.

Согласно заявлению политика, белорусы стали придерживаться здорового питания и потреблять большее количество натуральной клетчатки. Поэтому на замену «традиционной культуре» пришли баклажаны, пекинская капуста, кабачок, сладкий перец и огурцы.

По статистике, за последние 10 лет белорусы стали потреблять в объеме меньше картофеля — нашей традиционной культуры. К этому приводит рост доходов населения, то есть люди могут себе позволить более дорогостоящую продукцию.

Роман Головченко
премьер-министр Беларуси

В связи с повышенным спросом на нехарактерные культуры овощеводству в республике будет уделяться особое внимание. Известно, что власти будут постепенно увеличивать производство овощей и фруктов, чтобы сократить объем импорта из более теплых стран.

Ранее рассказывали, что в России в 2024 году стоимость картофеля выросла почти на 80%.