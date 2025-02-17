За последнее десятилетие белорусы стали есть меньше картофеля

Во время посещения тепличных хозяйств Могилевской области Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, рассказал, что жители республики за последние 10 лет стали есть меньше картофеля. При этом потребление других овощей выросло на треть. По мнению Головченко, это связано с ростом доходов населения, — пишет БелТа.