За поездки на такси для семей с детьми предложили ввести налоговый вычет

«Я не могу сказать обо всех договоренностях, которые мы сейчас проговариваем, потому что они еще не приняты. Мы находимся в тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения. Детский тариф не может быть дороже, то есть не может быть так, что человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше», — подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, такая ситуация должна быть более выгодной для водителей, а не для родителей.