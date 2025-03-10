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За поездки на такси для семей с детьми предложили ввести налоговый вычет

В Госдуме обсуждают инициативу, которая может облегчить финансовое бремя семей с детьми. О планах введения налогового вычета за поездки на такси сообщил первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

«Есть инициатива, которую мы сейчас готовим, и которая пока не внесена в Госдуму. Налоговый вычет семьям с детьми на поездки в такси», — отметил Гусев на круглом столе, посвященном организации перевозок многодетных семей в Общественной палате России.

Он пояснил, что налоговый вычет мог бы компенсировать разницу в стоимости поездок на такси с детьми и без них. «То есть НДФЛ мамы или папы будет меньше на сумму поездок в такси. Тем более что [корпорация] “Яндекс” стала налоговым агентом, и все это можно спокойно подсчитать», — добавил он.

Хотя инициатива еще находится на стадии обсуждения, в парламент уже внесены законопроекты, касающиеся обязательного оснащения всех такси двумя бустерами, а также стимулирования таксистов к перевозкам с детьми. «Дети старше семи лет должны ехать в такси без повышения цены. Два бустера стоят недорого и занимают немного места. С этим согласны большинство участников рынка», — заявил Гусев, отметив, что реализация проекта может столкнуться с определенными трудностями, но важность инициативы не вызывает сомнений.

«Я не могу сказать обо всех договоренностях, которые мы сейчас проговариваем, потому что они еще не приняты. Мы находимся в тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения. Детский тариф не может быть дороже, то есть не может быть так, что человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше», — подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, такая ситуация должна быть более выгодной для водителей, а не для родителей.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается новая инициатива, которая может значительно облегчить финансовое бремя молодых семей. В Общественной палате предложили списывать часть ипотеки за каждого новорожденного ребенка.