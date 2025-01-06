За месяц стаптывала две пары кроссовок: 55-летняя женщина пробежала 366 марафонов за год

55-летняя Хильде Досонь (Hilde Dosogne) из Бельгии давным-давно полюбила легкую атлетику. Эта любовь привела к тому, что женщина начала пробегать марафонские дистанции каждый день, и 30 мая 2024 года побила мировой рекорд среди женщин по количеству последовательных марафонов, который установила Эрчана Мюррей-Бартлетт, на счету которой было 150 дистанций подряд. Но этого Хильде оказалось мало, и она решила не останавливаться.
31 декабря 2024 года Хильде Досонь преодолела свой 366-й последовательный полный марафон. Ранее таким достижением мог похвастаться только бразильский бегун Уго Фариас, но из женщин до этого результата еще никто не дотягивался — Хильде стала первой. И если вам кажется, что бегать по 42,195 км каждый день на протяжении всего года невероятно утомительно для организма, знайте, что Хильде преодолевала не только усталость, но и бурсит — болезненное воспаление суставов.
В беседе с изданием Running Magazine женщина призналась, что самым сложным испытанием для нее стал психологический стресс от необходимости появляться на старте каждый день.
«Мысленно я недооценила это, — сказала Хильде. — К этому сложнее подготовиться. Я начинала каждый марафон в оговоренное время, чтобы люди всегда знали, когда они могут присоединиться ко мне. Конечно, это не оставляло места для гибкости — ты всегда должна быть на старте, при любой погоде. Ощущение свободы бега полностью исчезло».
Хильде выходила на пробежку каждое утро, иногда, в силу укорачивания светового дня, даже засветло. При этом у нее оставались силы после этого идти на работу, пусть и не на полный день. Это заметно истощало бегунью, но у нее кроме цели был составленный диетологом план, помогающий убедиться в том, что у ее организма есть необходимые ресурсы для прорыва.
На завтрак она ела блинчики с дополнительным белковым порошком, смешанным с тестом, во время ежедневных марафонов употребляла энергетические гели, после них пила восстановительный коктейль, а вечером ела бутерброд и горячую еду.
«К счастью, наше тело быстро адаптируется. Например, во время моих первых марафонов мне приходилось принимать семь гелей, постепенно их количество снизилось до пяти, этого количества мне было достаточно», — рассказала Хильде.
За один месяц бегунья стаптывала две пары кроссовок. А чтобы предотвратить накопление молочной кислоты в икроножных мышцах, она в значительной степени она полагалась на компрессионные носки. Несколько раз она падала, но заставляла себя встать и продолжить бег. Самым тяжелым Хильде называет момент, когда, пробежав 25 км, она упала и ей показалось, что сломала палец. Тогда она поспешила в больницу, а когда выяснилось, что все в порядке, вернулась на трассу и пробежала полные 42,195 км. В итоге в тот день она преодолела 69 км.
Когда Хильде пробежала свой последний в году марафон, на финише ее ждали десятки болельщиков и торт с цифрой 366.
Помимо установления нового мирового рекорда среди женщин, Хильде Досонье также удалось собрать более 65 000 евро за счет пожертвований для некоммерческой организации BIG Against Breast Cancer. Говоря о своем достижении, женщина сказала, что хотела бы, чтобы ее рекорд «считался не ярким примером здорового образа жизни, а примером личной настойчивости».