За месяц стаптывала две пары кроссовок: 55-летняя женщина пробежала 366 марафонов за год

За один месяц бегунья стаптывала две пары кроссовок. А чтобы предотвратить накопление молочной кислоты в икроножных мышцах, она в значительной степени она полагалась на компрессионные носки. Несколько раз она падала, но заставляла себя встать и продолжить бег. Самым тяжелым Хильде называет момент, когда, пробежав 25 км, она упала и ей показалось, что сломала палец. Тогда она поспешила в больницу, а когда выяснилось, что все в порядке, вернулась на трассу и пробежала полные 42,195 км. В итоге в тот день она преодолела 69 км.