За кулисами: «Невидимые музы» расскроют всю правду о музеях и театрах

Смотрительница Русского музея следит за залами более 10 лет, а капельдинер в театре Вахтангова работает более 20 лет, кто-то раньше был бухгалтером, а кто-то пришел из авиации — все они разные, каждая со своей историей, но всех их объединяет любовь к культуре.