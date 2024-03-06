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За кулисами: «Невидимые музы» расскроют всю правду о музеях и театрах

Смотрительницы и капельдинеры раскрывают секреты закулисья и делятся историями о своем пути в искусстве.
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VK представил проект «Невидимые музы», где в коротких видеороликах сотрудники театров и музеев России делятся закулисьем. Зная мельчайшие детали каждого спектакля, каждый экспонат, наблюдая за посетителями и закулисной жизнью, они всегда оставались в тени.

Смотрительница Русского музея следит за залами более 10 лет, а капельдинер в театре Вахтангова работает более 20 лет, кто-то раньше был бухгалтером, а кто-то пришел из авиации — все они разные, каждая со своей историей, но всех их объединяет любовь к культуре.

В проекте принимают участие 15 значимых театров и музеев из Москвы и Санкт-Петербурга:

Эксклюзивные видеоинтервью доступны в сообществах-участников на платформе ВКонтакте с 6 марта.

Вместе с тем, до 31 марта в официальном сообществе портала Культура.рф пользователи ВКонтакте могут побороться за призы от музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Для участия в конкурсе нужно выложить пост с историями сотрудниц театров, музеев и других культурных институций под хэштегом #невидимыемузы.