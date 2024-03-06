За кулисами: «Невидимые музы» расскроют всю правду о музеях и театрах

VK представил проект «Невидимые музы», где в коротких видеороликах сотрудники театров и музеев России делятся закулисьем. Зная мельчайшие детали каждого спектакля, каждый экспонат, наблюдая за посетителями и закулисной жизнью, они всегда оставались в тени.
Смотрительница Русского музея следит за залами более 10 лет, а капельдинер в театре Вахтангова работает более 20 лет, кто-то раньше был бухгалтером, а кто-то пришел из авиации — все они разные, каждая со своей историей, но всех их объединяет любовь к культуре.
В проекте принимают участие 15 значимых театров и музеев из Москвы и Санкт-Петербурга:
- Государственный исторический музей,
- МХТ им. А. П. Чехова,
- Электротеатр Станиславский,
- Театр им. Евгения Вахтангова,
- Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля,
- Музей космонавтики,
- Музей-заповедник «Петергоф»,
- Музей Фаберже
- Музей-заповедник «Царское Село»,
- Государственный Русский музей,
- Музей театрального и музыкального искусства,
- Малый драматический театр — Театр Европы,
- Театр им. Ленсовета,
- Театр «Санктъ-Петербургъ Опера»,
- Капелла Санкт-Петербурга.
Эксклюзивные видеоинтервью доступны в сообществах-участников на платформе ВКонтакте с 6 марта.
Вместе с тем, до 31 марта в официальном сообществе портала Культура.рф пользователи ВКонтакте могут побороться за призы от музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Для участия в конкурсе нужно выложить пост с историями сотрудниц театров, музеев и других культурных институций под хэштегом #невидимыемузы.