За кружок и курсы. Как получить господдержку на обучение ребёнка

Выплата до 10 тысяч из маткапитала
Государство постоянно расширяет способы распоряжения материнским капиталом. Последнее нововведение — единовременная выплата остатка материнского капитала, если на счету числится сумма менее 10 тыс. рублей. В ближайшее время начнётся реализация этой нормы на практике — как только будут разработаны необходимые подзаконные акты.
Социальный фонд России начнёт проактивно направлять в личный кабинет родителей на «Госуслугах» уведомление о праве на выплату. Там же будет прикреплено предзаполненное заявление. Средства будут поступать на указанный счёт в банке. Ограничений для получения выплаты (доход, имущество) нет, и потратить её можно будет на любые цели.
За кружок и курсы
Если же сумма на сертификате больше 10 тыс., то её можно использовать на образовательные цели другим способом. Средства материнского капитала можно направить на оплату частного детского сада или школы, услуг репетиторов или няни, обучения в вузе или колледже, на курсах (в том числе в онлайн-школе), в кружках, автошколе, а также на оплату проживания и коммунальных услуг в общежитии при вузе.
Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, нужно выбирать организации и ИП, которые находятся на территории РФ и имеют лицензию на оказание образовательных услуг. Средства маткапитала не выдаются наличными владельцу сертификата, а перечисляются Соцфондом непосредственно образовательной организации или индивидуальному предпринимателю.
Что ещё важно учесть?
Оплатить материнским капиталом можно обучение любого ребёнка в семье или сразу нескольких. Но только когда малышу, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится 3 года. Исключение — ясли, детский сад, услуги няни, для их оплаты средства господдержки можно направить сразу после рождения. Если материнский капитал будет направлен на оплату вуза, колледжа, автошколы или курсов, то стоит учитывать ограничение по возрасту: к началу обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет.
Как оплатить учёбу?
Чтобы воспользоваться сертификатом для оплаты образовательных услуг, нужно выбрать кружок, секцию, курсы
Ежемесячные выплаты на детей до 3 лет
Кстати, если в семье помимо учащегося есть младший ребёнок до 3 лет, на него родители могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала. Она назначается, если среднедушевой доход семьи менее двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Во время учёбы старшего или старших эта выплата может стать дополнительным подспорьем для семьи.
Как узнать остаток маткапитала?
Удобнее всего заказать выписку на портале «Госуслуги».