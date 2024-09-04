За кружок и курсы. Как получить господдержку на обучение ребёнка

Если же сумма на сертификате больше 10 тыс., то её можно использовать на образовательные цели другим способом. Средства материнского капитала можно направить на оплату частного детского сада или школы, услуг репетиторов или няни, обучения в вуз­е или колледже, на курсах (в том числе в онлайн-школе), в кружках, автошколе, а также на оплату проживания и коммунальных услуг в общежитии при вузе.