За кредит набежало. Наследников хотят освободить от неустоек покойников

«Срок вступления в наследство составляет шесть месяцев, и за этот период по кредиту набегает значительная сумма, — добавляет юрист. — Будущий наследник часто не может погасить задолженность перед банком, даже если захочет, так как у него нет правовых оснований для этого до вступления в наследство. Конечно, можно обратиться в банк или финансовую организацию с просьбой не начислять проценты и пени. Но эту просьбу могут проигнорировать, так как в законе нет запрета на такие взыскания. Из-за этого многие не вступают в наследство, так как банк требует к возврату огромные деньги».