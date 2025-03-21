За кредит набежало. Наследников хотят освободить от неустоек покойников

Наследники обязаны уплачивать проценты по кредиту умершего, а также набежавшие по ним неустойки, напомнила aif.ru юрист Ксения Зайцева. Но уже скоро россиян могут освободить от процентов и пени по займам и кредитам покойных родственников.
В последнее время участились случаи, когда человек еще не вступил в наследство, а банки уже требуют погасить задолженность умершего, включая проценты и штрафы, рассказала эксперт. В случае с ипотекой даже угрожают забрать жилье. Поэтому комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять проект закона, по которому банки не смогут требовать от будущих наследников выплаты долга до вступления в наследство. Также нельзя будет начислять пени и штрафы по кредиту до тех пор, пока наследство не будет принято. Изменения предлагается распространить, в том числе, на ипотечные займы.
«Срок вступления в наследство составляет шесть месяцев, и за этот период по кредиту набегает значительная сумма, — добавляет юрист. — Будущий наследник часто не может погасить задолженность перед банком, даже если захочет, так как у него нет правовых оснований для этого до вступления в наследство. Конечно, можно обратиться в банк или финансовую организацию с просьбой не начислять проценты и пени. Но эту просьбу могут проигнорировать, так как в законе нет запрета на такие взыскания. Из-за этого многие не вступают в наследство, так как банк требует к возврату огромные деньги».
Напомним, что как только человек принимает наследство умершего, вместе с имуществом к нему переходят и долговые обязательства, если они не связаны с личностью наследодателя. В случае с кредитами и займами к возврату предъявляются основной долг, проценты за пользование и договорная неустойка. Пленум Верховного суда разъяснил, что наследник, принявший наследство, становится должником и обязан выполнять свои обязательства со дня открытия наследства. Это включает возврат денежной суммы, полученной наследодателем, и уплату процентов на нее.
«В состав задолженности включаются суммы неустойки, начисленные в связи с неисполнением заемщиком своих обязательств по договору, — уточняет собеседница. — Неустойка не начисляется за период со дня открытия наследства (день смерти наследодателя) до окончания времени, необходимого для принятия наследства. К процентам за пользование займом это ограничение пока не относится, и начисление продолжается и после смерти должника».