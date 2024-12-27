За какую медицинскую услугу в 2024 году россияне платили чаще всего

Нет ничего дороже собственного здоровья. Как думаете, сколько россияне тратили на медицинские услуги в 2024 году — на анализы, прием врачей и медикаменты? А может знаете, к какому платному специалисту чаще всего обращались соотечественники? Зачем гадать, ответы на эти вопросы — в нашем исследовании.
К какому платному врачу обращались чаще всего
Благодаря ответам 11 тысяч респондентов из РФ, удалось выяснить, что самым популярным платным направлением в медицине в 2024 году стала стоматология: за лечение зубов были готовы заплатить 26% опрошенных. Второе место в «топе» занял прием у невролога: на платной основе к нему в 2024 году обратилось 10% респондентов. Замыкают тройку лидеров кардиологи, терапевты и гинекологи, за их прием платили 9% соотечественников.
Еще 6% оплачивали услуги ЛОРа, по 3% платили — за уролога/андролога, онколога и косметолога или пластического хирурга. 2% рассказали, что ходили к психологу/психотерапевту/психиатру. Еще 20% оплачивали консультации врачей других специальностей.
Какие суммы россияне оставили в платных клиниках в 2024 году
Согласно результатам опроса, до 1000 рублей в месяц на медуслуги тратили 8% опрошенных, до 3000 ежемесячно оставляли в клиниках и лабораториях 14% россиян, до 5000 рублей — 12%, до 7000 — 5%, до 10 000 — 6%, до 15 000 рублей — 4%. Более 15 000 рублей в месяц на медуслуги потратили 8% россиян.
При этом, большая часть респондентов (43%) за прошедший год совсем не платила за медицинские услуги, потому что, респонденты либо пользовались полисом ОМС (21%), либо вообще не обращались за помощью к специалистам (22%).
Сколько жители РФ платили за лекарства в 2024 году
Другая часть исследования была посвящена тратам на медикаменты. Результаты гласят, что 9% опрошенных не покупали лекарств вовсе. До 500 рублей в месяц на лекарства тратило 14% респондентов, до 1000 — 18%, до 3000 — 28%, до 5000 — 16%, до 7000 — 6%, до 10 000 — 5%, до 15 000 — 2%. Более 15 000 рублей оставили в аптеках лишь 2% опрошенных.
Исследование проводилось на проектах Здоровье Mail и ВФокусе Mail с 17 по 20 декабря. В опросе приняли участие 11 тысяч респондентов из РФ.