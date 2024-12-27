За какую медицинскую услугу в 2024 году россияне платили чаще всего

Нет ничего дороже собственного здоровья. Как думаете, сколько россияне тратили на медицинские услуги в 2024 году — на анализы, прием врачей и медикаменты? А может знаете, к какому платному специалисту чаще всего обращались соотечественники? Зачем гадать, ответы на эти вопросы — в нашем исследовании.