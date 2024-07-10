За какое время до вылета нужно приезжать в аэропорт

Пока некоторые путешественники приезжают в аэропорт за четыре-пять часов до вылета, другие за час до рейса только заказывают такси. На самом деле все они рискуют либо провести несколько часов на неудобных железных стульях, либо опоздать на самолет.
Золотое правило путешественников
Чтобы путешествие наверняка прошло удачно с самого начала, стоит соблюдать золотое правило: приезжать в аэропорт за 2 часа 30 минут, если летите внутренним рейсом, и за 3 часа 30 минут, если — международным. Такое количество времени минимизирует возможность появления неприятностей вроде долгого вызова такси, загруженного трафика и очереди на проверку багажа. При этом, в случае задержки отправления на час или два, вы не проведете полдня в аэропорту.
Если путешествуете без багажа
Однако те, кто путешествует без багажа и заранее регистрируется на свой рейс, могут уменьшить время выезда на рейс примерно на час, так как стоять в очереди на регистрацию, которая отнимает треть от всего времени, не придется. Но стоит учесть, что от пробок, длительного паспортного контроля и проверки личных вещей никто не застрахован.
Что делать, если опаздываете в аэропорт
Если вдруг так получилось, что вы уже опаздываете на рейс, стоит, во-первых, успокоиться и принять возможность неприятно исхода, а, во-вторых, проследовать четкому плану действий.
Обычно регистрация заканчивается за 40 минут до вылета, если вы опаздываете только на этот этап и летите без багажа, зарегистрируйтесь на рейс онлайн. Кстати, даже если вы летите с багажом, но очень хотите успеть, всегда можно переложить самое необходимое в сумку и оставить чемодан в камере хранения аэропорта.
Если нет возможности отказаться от части габаритного багажа, а регистрация уже закрылась, но время до вылета еще есть, стоит уточнить в аэропорту о возможности повторного открытия регистрации. Стоит учесть, что такая услуга есть не везде и она платная, но все же вам может повезти.
У многих авиакомпаний есть услуга возврата билета или обмена даты перелета: даже, если вы не доплачивали за обмен, до вылета стоит позвонить на горячую линию и узнать, есть ли возможность изменить время и дату полета.
Как избежать непредвиденных ситуаций
Даже если вы очень пунктуальный человек и редко опаздываете, случиться может что угодно. Это, конечно, не означает, что нужно приезжать в аэропорт за сутки до вылета, но есть все же несколько действий, которые обезопасят вас от непредвиденных ситуаций.
Читайте новости аэропорта за сутки до вылета. В связи с рядом определенных ситуаций службы безопасности могут увеличить время проверки личных вещей и паспортных данных. В таком случае стоит приезжать в аэропорт на час-два раньше.
Если у вас не подключено смс-оповещение о рейсе, перед выездом проверьте онлайн-табло аэропорта, чтобы убедиться, что вылет назначен в нужное время.
Заблаговременно составьте список важных вещей, куда войдет паспорт, страховки, ключи и другие важные вещи, и перед выходом из дома обязательно сверьте, все ли на месте.
Проверьте ситуацию на дороге перед выездом. Если трафик перегружен, стоит отдать предпочтение аэроэкспрессу или хотя бы метрополитену на половину дороги.
В аэропорту, в перерывах от шоппинга и чтения книги, регулярно проверяйте табло с информацией по вашему вылету, ведь гейт могут перенести на другой этаж или в соседнее крыло.
Кристина Корчанова