За какое время до вылета нужно приезжать в аэропорт

Обычно регистрация заканчивается за 40 минут до вылета, если вы опаздываете только на этот этап и летите без багажа, зарегистрируйтесь на рейс онлайн. Кстати, даже если вы летите с багажом, но очень хотите успеть, всегда можно переложить самое необходимое в сумку и оставить чемодан в камере хранения аэропорта.

Если нет возможности отказаться от части габаритного багажа, а регистрация уже закрылась, но время до вылета еще есть, стоит уточнить в аэропорту о возможности повторного открытия регистрации. Стоит учесть, что такая услуга есть не везде и она платная, но все же вам может повезти.