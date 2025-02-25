За гранью. Психолог Василькова рассказала, когда тревожность — патология

У каждого человека имеется свой внутренний «термометр» адекватного уровня тревожности, поэтому мы сами определяем то, что является нормой для нас. Существуют довольно спокойные люди, которые хотят привлечь внимание к себе, поэтому часто сообщают окружающим о личных тревогах, но есть и такие индивиды, которые, находясь в сильном стрессе, отказываются признавать наличие проблемы. Все зависит от самостоятельного определения «нормальности» нашей тревоги. Однако в некоторых случаях это состояние может стать патологическим. О том, как не дойти до грани и что делать с тревогой, рассказывает психолог Татьяна Василькова.