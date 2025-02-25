За гранью. Психолог Василькова рассказала, когда тревожность — патология

У каждого человека имеется свой внутренний «термометр» адекватного уровня тревожности, поэтому мы сами определяем то, что является нормой для нас. Существуют довольно спокойные люди, которые хотят привлечь внимание к себе, поэтому часто сообщают окружающим о личных тревогах, но есть и такие индивиды, которые, находясь в сильном стрессе, отказываются признавать наличие проблемы. Все зависит от самостоятельного определения «нормальности» нашей тревоги. Однако в некоторых случаях это состояние может стать патологическим. О том, как не дойти до грани и что делать с тревогой, рассказывает психолог Татьяна Василькова.
О симптомах тревоги
Если говорить о реальных симптомах сильного беспокойства, то человека выдает его тело. Он становится дерганым, часто теребит руки, ощущает жар, теряет аппетит или, наоборот, начинает очень много есть, страдает от одышки, головокружений, проблем с ЖКТ, бессонницы и неудач в интимной жизни. Так на физическом уровне проявляется тревога.
В данном случае человеку нужно обращаться либо к психологу, либо (если появились серьезные телесные недомогания) посетить невролога.
Критерий необходимости обращения за экспертной помощью определяет сам человек. К сожалению, часто люди выбирают вариант «ничего не делать» из-за страха потерять в результате лечения много денег или услышать неприятный для себя диагноз.
Между тем тревога, являющаяся начальной стадией страха, никуда не исчезает. Редкие люди могут помочь себе самостоятельно. Это происходит тогда, когда мы умеем контролировать свое тело, например, правильно и глубоко дышать.
Источники тревоги
Давайте рассмотрим основные источники тревоги:
- личный конфликт (человек не может договориться сам с собой и занимается самобичеванием во всем, что делает);
- межличностный конфликт (человек не может договориться с окружающими людьми и не находит понимания в обществе).
На самом деле с чувством тревоги сталкивается каждый из нас. Вопрос состоит в том, умеете ли вы замечать беспокойство и управлять им.
Часто возникает интересный парадокс, когда люди, которые далеки от психологии и с детства не научены разбираться в своих ощущениях, не могут дифференцировать собственные чувства. Они могут путать радость с волнением, принимая счастливые ощущения (накануне свадьбы, Нового года или перед поездкой в отпуск) за беспокойство и стресс. Таким людям очень важно научиться понимать свои чувства.
Основные причины возникновения тревоги
1. Генетический фактор
Тревога часто передается от матери на генетическом уровне. Чем беспокойнее родители ребенка, тем больше шансов ему с возрастом тоже превратиться в тревожного человека.
2. Отсутствие терпения
Тревога возникает в связи с тем, что некоторые из нас просто не умеют ждать. Это детская позиция, выход здесь один — срочно расти в психологическом плане.
3. Неготовность к новизне
Существуют люди, которые боятся любых изменений и не умеют перестраиваться, поэтому даже позитивные перемены воспринимают как стресс. В этом случае необходимо выработать в себе навык обучаемости, предполагающий адаптацию к незнакомым условиям.
4. Страх неопределенности
По своей природе человек так устроен, что больше тянется к плохому, поэтому ему проще прогнозировать негативное будущее. Хорошо, если мы все-таки начнем жить установкой, что с любыми проблемами всегда можно справиться.
5. Страх неуспеха
Это касается обладателей повышенного эго и перфекционистов, страшащихся быть плохими в глазах других. Как только ситуация выходит из-под контроля или в их адрес поступают замечания, человек начинает сильно тревожиться.
Что поможет снять тревожность и не довести себя до патологического состояния:
- физические нагрузки;
- различные дыхательные упражнения;
- психологические практики на пробуждение чувств;
- работа с психологом;
- личностное развитие.
Помните, что тревога является неотъемлемой частью жизни. Ее не надо избегать, а нужно относиться к ней дружелюбно. Именно благодаря страху мы можем защищать себя и близких. Не забывайте, что в нашей жизни происходят различные события, включая как радость и приятные сюрпризы, так и неопределенность и провалы, и это нормально.