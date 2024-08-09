За границей или заграницей — как правильно?

Как правильно: поехать за границу или поехать заграницу? Всё зависит от контекста.
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» дает следующие пояснения:
Существительное «заграница» означает: зарубежные страны, например: торговать с заграницей, любить заграницу, жить в загранице.
Существительное «граница» в сочетании с предлогом «за» пишется раздельно, потому что означает: в иностранных государствах, за пределами, за пределы родины, например: жить за границей, ездить за границу.
Правильно
Жить за границей, торговать с заграницей, жить в загранице.
То же самое правило работает для «рубежа» и «города»: работать за рубежом, жить за городом.
Сориентироваться помогут вопросы: где, куда или откуда? Если их можно подставить (едем — куда? — за границу) — пишем раздельно.