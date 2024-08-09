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За границей или заграницей — как правильно?

Выясним, как быть со сложной за (границей).

Источник: Freepik

Как правильно: поехать за границу или поехать заграницу? Всё зависит от контекста.

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» дает следующие пояснения:

Существительное «заграница» означает: зарубежные страны, например: торговать с заграницей, любить заграницу, жить в загранице.

Существительное «граница» в сочетании с предлогом «за» пишется раздельно, потому что означает: в иностранных государствах, за пределами, за пределы родины, например: жить за границей, ездить за границу.

Правильно

Жить за границей, торговать с заграницей, жить в загранице.

То же самое правило работает для «рубежа» и «города»: работать за рубежом, жить за городом.

Сориентироваться помогут вопросы: где, куда или откуда? Если их можно подставить (едем — куда? — за границу) — пишем раздельно.