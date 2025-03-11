За город или за океан? Где недорого отдохнуть на весенних каникулах

«Дешевле всего будет отдохнуть недалеко от вашего дома, тем более, что это короткие каникулы, — советует замглавы АТА. — Если вы находитесь в Москве, выбирайте Подмосковье, тур по “Золотому кольцу”. Если в Тюмени, можно отправиться на термальные источники в регионе. Если в Краснодаре, то лучше всего поехать в Туапсинский район. Если у вас есть личный автомобиль, выбирайте этот вариант, чтобы не тратить дополнительные деньги на авиа- и железнодорожные билеты. Особенно это важно для большой семьи (мама, папа, трое детей): поездка на машине обойдется дешевле примерно в четыре раза, чем самолетом, и примерно вдвое бюджетнее путешествия на поезде».