За город или за океан? Где недорого отдохнуть на весенних каникулах

До весенних каникул осталась пара недель, школьники исправляют оценки, а родители размышляют, куда повезти чадо — за впечатлениями и здоровьем. Цены на отдых впечатляют, но aif.ru выяснил, где весной можно относительно бюджетно отдохнуть с детьми.
Далеко не уезжайте
На совсем уж недорогой отдых рассчитывать не стоит, предупреждает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. Идея отдохнуть с детьми с 24 по 31 марта (в дни школьных весенних каникул) приходит в голову многим россиянам. А цены с прошлого года чувствительно выросли: на 12% по России, и на 16−17% на зарубежные туры, по оценкам эксперта.
«Дешевле всего будет отдохнуть недалеко от вашего дома, тем более, что это короткие каникулы, — советует замглавы АТА. — Если вы находитесь в Москве, выбирайте Подмосковье, тур по “Золотому кольцу”. Если в Тюмени, можно отправиться на термальные источники в регионе. Если в Краснодаре, то лучше всего поехать в Туапсинский район. Если у вас есть личный автомобиль, выбирайте этот вариант, чтобы не тратить дополнительные деньги на авиа- и железнодорожные билеты. Особенно это важно для большой семьи (мама, папа, трое детей): поездка на машине обойдется дешевле примерно в четыре раза, чем самолетом, и примерно вдвое бюджетнее путешествия на поезде».
По его словам, в туристических местах страны цены на проживание примерно одинаковые: двух-трехзвездочные гостиницы в среднем запросят 4−6 тысяч руб. за номер в сутки, четыре «звезды» могут стоить 7−10 тысяч. А номера в пятизвездочных отелях обойдутся в сумму от 10 тысяч рублей в сутки.
«Если у вас большая семья, скажем, 4−5−6 человек, не стоит рассматривать отель, поскольку в один стандартный номер вас вряд ли заселят, — говорит Мкртчян. — Придется выбирать либо люкс, либо семейный номер, либо два номера, а это обойдется в крупную сумму. Советую арендовать двух-трехкомнатные апартаменты, это будет в два-четыре раза дешевле, чем хороший отель».
Снять жилье на сутки в кубанской Кабардинке будет стоить от 1774 ₽ за ночь, в Евпатории — от 1862 ₽, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». Дагестан немного дороже: остановиться в Махачкале в среднем можно за 2079 ₽ за ночь.
На пляж!
Но, как выясняется, многие в каникулы все же решаются на дальнюю поездку. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, спрос на зарубежные туры в последнюю неделю марта в этом году заметно выше, чем в прошлом.
Самый бюджетный отдых на весенних каникулах — в Турции. По словам эксперта, съездить туда на неделю можно по цене от 40 тысяч руб. на человека вместе с авиабилетами. Правда, купаться пока рановато, зато самое время насладиться весенним Стамбулом с его музеями и дворцами.
На втором месте — Египет. Вице-президент АТОР говорит, что направление возвращает себе статус бюджетного пляжа, отдохнуть с перелетом можно по цене от 60 тысяч рублей на человека. В конце марта здесь тоже уже начинается высокий сезон, можно купаться и загорать. Кроме того, здесь можно относительно недорого забронировать отель со своим аквапарком, что детям особенно понравится.
«Самое востребованное направление на период школьных каникул — Объединенные арабские эмираты, — отмечает Артур Мурадян. — Отправиться из Москвы в ОАЭ можно по цене от 65 тысяч руб. за человека вместе с перелетом. В конце марта здесь уже стоит комфортная теплая погода, а температура воды стабильно выше +25°C. Кроме того, направление предлагает массу возможностей для отдыха с детьми: это одни из лучших тематических парков в мире Dubai Parks и Yas Island, экскурсионные возможности и просто качественный отдых».
Следующий относительно бюджетный вариант — Таиланд, где в марте все еще теплое море, относительно сухая погода, море свежих и очень доступных фруктов — то, что нужно для защиты от весеннего авитаминоза. Отдых с перелетом будет стоить от 75 тысяч рублей на человека.
Пятерку мест для зарубежного весеннего отдыха с детьми заключает остров Хайнань в Китае. Тур с перелетом в эти теплые края обойдется в сумму от 89 тысяч рублей на человека.
«Несмотря на дальний перелет, отдохнуть можно относительно недорого, — считает Мурадян. — В марте здесь уже стоит прекрасная погода, а купание можно хорошо совместить с шопингом, ведь Хайнань — особая экономическая зона с очень низкими налогами».