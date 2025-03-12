За галстук ответил. Как суд над Саакашвили повлияет на оппозицию в Грузии

«Если бы в стране обстановка была совсем сложной, если бы власти Грузии понимали, что нужен некий триггер, чтобы вывести больше людей на улицы, конечно они Саакашвили не трогали бы. Но сейчас они видят, что ситуация изменилась, что грузинский протест выдохся, что президент США Дональд Трамп на их стороне, поэтому они решили добить политических противников, показать им свою силу. И Саакашвили получил наказание за свои нарушения. На мой взгляд, это было сделано в моменте именно для того, чтобы “добить”, чтобы запугать тех, кто решит в Грузии устраивать майданы и вести страну к самоубийственной войне с Россией», — сказал Мирзаян.