Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам заключения по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщает Mtavari. Бывшему главе государства зачтут период заключения с октября 2021 года. Также политик не сможет находится на государственной службе в течение трех лет.
Обвинения Саакашвили были предъявлены еще в 2014 году, когда тот находился в США. Речь шла о растрате бюджетных средств. Кроме того, в Грузии в отношении экс-президента были возбуждены еще несколько уголовных дел. Ему инкриминировали:
— избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, за что Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы;
— злоупотребление полномочиями в деле о помиловании сотрудников МВД, которые были осуждены за убийство, в обход специальной комиссии, за что Саакашвили получил три года заочно;
— превышение должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции в 2007 году.
Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 гг. Именно на его период правления пришлись грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты 2008 года, когда весь мир облетели кадры, как грузинский президент жует от страха собственный галстук, опасаясь продвижения российских военнослужащих.
В 2015-м он перебрался на Украину, где сначала был назначен советником президента страны, а позже стал председателем Одесской областной администрации. После прихода к власти Владимира Зеленского Саакашвили возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.
В 2021 году он вернулся в Грузию, где был задержан.
Как приговор Саакашвили повлияет на грузинскую оппозицию и обстановку в стране в целом, которая после прошедших в стране протестов, продолжает оставаться нестабильной, рассказали опрошенные ВФокусе эксперты.
Грузинский протест выдохся
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что грузинские власти выбрали наиболее подходящий момент для приговора Саакашвили.
«Если бы в стране обстановка была совсем сложной, если бы власти Грузии понимали, что нужен некий триггер, чтобы вывести больше людей на улицы, конечно они Саакашвили не трогали бы. Но сейчас они видят, что ситуация изменилась, что грузинский протест выдохся, что президент США Дональд Трамп на их стороне, поэтому они решили добить политических противников, показать им свою силу. И Саакашвили получил наказание за свои нарушения. На мой взгляд, это было сделано в моменте именно для того, чтобы “добить”, чтобы запугать тех, кто решит в Грузии устраивать майданы и вести страну к самоубийственной войне с Россией», — сказал Мирзаян.
Саакашвили уже никому не интересен в современной Грузии. Такую точку зрения выразил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
«Я думаю, что приговор Саакашвили существенно не повлияет на обстановку в стране. Будет лишний повод у оппозиции выйти на улицы, хотя они и без этого выходят. Может на пару десятков людей больше выйдет, добавятся наиболее отбитые сторонники Саакашвили. Но по большому счету в Грузии этот человек уже никому не интересен. В оппозиции уже давно появились новые лидеры», — считает Родионов.