МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х предупредил, что коррумпированная украинская элита бросит Киев.
«Эти элиты бросят Киев, и за это заплатят европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями», — написал он.
Украина, как считает Боуз, была уничтожена ради небольшой группы коррумпированной элиты, продвигающей идею мнимого будущего страны в составе Европы.
В последнее время Владимир Зеленский сталкивается с все большим количеством критики внутри страны и со стороны его политических оппонентов из-за провальных военно-политических решений на фоне масштабного кризиса в постсоветской республике.
На фоне стремительно ухудшающихся позиций Зеленского издание «Страна.ua» сообщало, что коалиция оппозиционных активистов и политиков работает над ослаблением позиций Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация у ВСУ на линии фронта является наиболее опасной для главы киевского режима и его влияния в стране.