«За державу обидно». Что помешало «Белому солнцу пустыни» стать кассовым

В принципе, «Белого солнца пустыни» могло и не случиться. После завершения монтажа худсовет киностудии и чиновники Госкино накидали Мотылю множество замечаний — какие-то, наверное, по делу, но большинство он исправлять не хотел, полагая, что это всё испортит. Фильму помог Леонид Брежнев: генсек посмотрел картину, посмеялся и удивился, почему её до сих пор не выпустили на экраны. В итоге «Белое солнце пустыни» отправили в прокат — правда, не по высшей, а по второй категории, что предполагало и меньшее количество копий, и меньшую оплату съёмочной группе. Как итог — лишь 10-е место в годовом рейтинге с 34,5 миллиона зрителей.