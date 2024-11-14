«За дело или просто так?» Россиянами объяснили, как правильно хвалить детей

Эксперт назвала большой ошибкой мам и пап замечать только что-то глобальное. Когда таких достижений нет, ведь они не случаются каждый день, наступает разочарование. Поэтому родителям следует хвалить ребёнка даже за мелочи. Кроме того, специалист предложила попробовать давать обратную связь по формуле: «Мне так нравится, как ты рисуешь!», «Мне так нравится, как ты ловко решаешь задачки!». Здесь и даётся оценка — «мне нравится», и сам факт, что вы заметили старания.