«За дело или просто так?» Россиянами объяснили, как правильно хвалить детей

Эксперт назвала большой ошибкой мам и пап замечать только что-то глобальное. Когда таких достижений нет, ведь они не случаются каждый день, наступает разочарование. Поэтому родителям следует хвалить ребёнка даже за мелочи. Кроме того, специалист предложила попробовать давать обратную связь по формуле: «Мне так нравится, как ты рисуешь!», «Мне так нравится, как ты ловко решаешь задачки!». Здесь и даётся оценка — «мне нравится», и сам факт, что вы заметили старания.
«Для ребёнка очень важно получать от значимых для него взрослых похвалу, внимание и поддержку. Настолько важно, что это оказывает влияние в дальнейшем на жизнь взрослого уже человека. На его уверенность в себе, на способность принимать решения и делать важные жизненные выборы», — говорит психолог.
Ранее психолог рассказала об ошибках родителей, которые приводят к постоянным ссорам детей. В первую очередь надо выделить каждому отдельный уголок, чтобы было где уединиться. Кроме того, детей нельзя сравнивать или перекладывать ответственность за младших на старших. И самое главное, нужно уметь сопереживать своим детям, не обесценивая их проблемы, а, наоборот, поощрять их за хорошие поступки.