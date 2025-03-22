«За что вы сидели в лагере в Норильске?» Звезды вспомнили о Георгии Жженове

В кино он играл порядочных и хороших людей. Таким Жженов был и в жизни. Коллеги, которым довелось играть вместе с Георгием Степановичем, вспомнили в aif.ru, каким он был на съемочной площадке и в жизни.
«С Георгием Степановичем мы играли в нескольких фильмах, — рассказала aif.ru народная артистка СССР Людмила Чурсина. — И все связаны с войной. “Журавушка”, “Личное счастье”… В картине 1967 года “Весна на Одере” я исполнила военного врача Таню Кольцову. А Георгий Жженов — советского воина Петровича с рыжими усами. Я хорошо запомнила те съемки, которые шли в 1960-е годы Калининграде, городе, который визуально ещё был практически немецким и в котором многое напоминало о шедших там боях. И актеры Владислав Стржельчик, Георгий Жженов, которые сами прошли военные испытания, реагировали на обстановку вокруг очень остро и чувствительно. Это было понятно и мне, и было видно потом зрителю.
Поэтому, наверное, и те военные ленты, в которых актёры такого уровня участвовали, были такие пронзительные, достоверные и яркие, нежели снятые много позже фильмы «под войну». Почему сейчас никому ещё не удалось снять такие пронзительные картины о войне? Идёт время, и уже растёт поколение, которое о Великой Отечественной почти ничего не знает.
Сюжет о превращении Кёнигсберга в Калининград, может, и необычный, но тема окончания войны тогда была очень востребована: люди хотели праздника, хотели скорее забыть это испытание, пережитую беду. Хотелось больше думать о будущем, о радостных событиях. Автор сценария Фигуровский сам помнил и знал, что такое война. И сценарии писал соответствующие, и актеров привлекал, которые многое пережили и знают вкус беды, как Жженов".
«К Жженову я относился с огромным пиететом, смотрел на него снизу вверх, он был для нас мастер. Мы познакомились с Георгием Степановичем на съемках первого фильма-катастрофы в истории советского кино “Экипаж” Александра Митты, — вспоминает в беседе с aif.ru заслуженный артист РСФСР Александр Павлов. — Он играл командира экипажа Тимченко. А я штурмана. Я с теплом вспоминаю этот фильм. У меня довольно скромная роль. Я всегда называю её “третий сбоку”, потому что сижу третий в кабине.
Но это такое счастье для меня! Сниматься с самим Георгием Жженовым! На всю жизнь воспоминания. С огромным уважением всегда относился к нему как к личности. Жженов, кстати, был пишущий человек.
Я до сих не могу забыть его рассказ «Саночки», который я прочитал. Из рассказа мы узнаем, что актер Георгий Жжёнов в 1939 году был обвинен в шпионаже и отправлен на прииски в Колыму. Зимой 1942 года ему становится известно, что в соседний участок пришли посылки с едой, которые его мать отправила ещё в 1940 году. Только холод, болезни и недоедания сделали этот 10-километровый маршрут практически непреодолимым…
Я по молодости имел неосторожность спросить Жженова: «За что вы сидели в лагере в Норильске?» Он на меня продолжительно посмотрел и не стал в эту тему вдаваться. Только потом я понял: это поколение людей, которые прошли большие испытания в жизни, мало разговаривают на эту тему. Почему Жжёнов был интересен — потому что у него характер был. Личность же не в один день выстраивается.
А из забавного запомнилось, как мы теснились на съемках. Мы снимали в настоящем самолете Ту-154, это никакая не декорация. У нас был гениальный оператор Валерий Шувалов. Шувалов снизу всё снимал, это вообще фантастика, как он влез промеж нас.
Ещё Митта каждый раз вызывал нового консультанта. Те говорили нам с Жжёновым у штурвала: такие-то ручки мы трогаем, а вот это ни в коем случае. Чтобы это была правда в кадре, чтобы летчики потом смотрели и не ржали. Но в силу того, что мы же живые люди, мы путали все эти кнопки и рычаги. Но летчики потом и вправду смеялись над нами с Георгием Степановичем говорили: то, что вы там нажимаете, никакой критике не поддается. Конечно, мы же не профессиональные штурманы. Главное было — создать образ".
«В 1968 году я исполнила свою первую значимую роль — в шпионском детективе “Ошибка резидента”. Моя героиня — Мария Николаевна, диспетчер в автопарке, которая становится возлюбленной Михаила Зарокова, которого играл Георгий Жженов, — вспоминала в беседе c aif.ru заслуженная артистка РСФСР Элеонора Шашкова известная всем как “жена Штирлица” в “17 мгновениях весны”.
Георгия Степановича Жженова я считаю своим «крестным в кино»: он преподавал мне уроки кинематографа, терпеливо и много репетировал со мной наши сцены. Он был потрясающий человек — выдержанный, интеллигентный. Каких героев он играл в кино — таким он и был в жизни. Хороший, человечный, никакой надменности. И потрясающий профессионал. Именно от него я получила бесценный опыт работы в кадре".
«Когда старшего маминого брата, бывшего белого офицера, дядю Терентия, реабилитировали, мама поехала его навестить в Северный Казахстан, — рассказывает aif.ru народный артист Александр Панкратов-Черный. — Дядя Терентий рассказал, что отбывал срок в исправительно-трудовом лагере на Колыме с Георгием Степановичем Жженовым. Жжёнов работал на золотых приисках, был диспетчером в гараже экскаваторной станции и шофёром. А в последние годы уже немножко облегчилась его участь — Жжёнов был хлеборезом».