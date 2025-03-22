«За что вы сидели в лагере в Норильске?» Звезды вспомнили о Георгии Жженове

Ещё Митта каждый раз вызывал нового консультанта. Те говорили нам с Жжёновым у штурвала: такие-то ручки мы трогаем, а вот это ни в коем случае. Чтобы это была правда в кадре, чтобы летчики потом смотрели и не ржали. Но в силу того, что мы же живые люди, мы путали все эти кнопки и рычаги. Но летчики потом и вправду смеялись над нами с Георгием Степановичем говорили: то, что вы там нажимаете, никакой критике не поддается. Конечно, мы же не профессиональные штурманы. Главное было — создать образ".