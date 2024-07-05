За что ребенка могут поставить на внутришкольный учет

В образовательных учреждениях детей могут ставить на внутришкольный учет — ВШУ. За что ребенок может попасть в такой список нарушителей? Об этом в разговоре с «Мелом» рассказала методист Ольга Калиниченко.
Она сообщила, что на ВШУ ученика могут поставить за нарушения положений Устава школы:
- многократные пропуски уроков без уважительной причины
- правонарушения
- ненормативную лексику, курение, распитие спиртных напитков, употребление психотропных и наркотических средств, появление в общественных местах в нетрезвом состоянии
- агрессивное поведение в школе
- порчу школьного имущества, вандализм
- бродяжничество, воровство и подобное
- игнорирование домашних заданий
- участие в криминальных субкультурах или объединениях антиобщественной направленности
Также на учете могут оказаться дети, находящиеся в социально опасном положении (семья, двор, общественные учреждения).
Полный список должен быть указан в нормативном акте конкретной школы, с которым обязаны ознакомить учеников, их родителей и учителей.
Детей ставят на ВШУ по решению Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся. Приказ о постановке на учет издается на основании протокола заседания Совета.
Документ должен включать в себя преамбулу, основание, а также список специалистов, которые будут систематически работать с детьми, поставленными на ВШУ, и их семьями.
Некоторые школы заставляют своих учителей летом подтягивать отстающих. Законно ли это? Ответ на этот вопрос можно найти здесь.
Айгуль Сабитова