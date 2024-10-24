За что мы платим. Ресторатор рассказал, откуда берутся цены в меню

Ответ: Отзывы и оценки на сайтах в интернете позволяют найти действительно хорошее место, где человеку будет уютно, вкусно и не слишком накладно. Там много данных, поэтому что-то подкрутить или как-то манипулировать выставленными звездами очень сложно. Часто ведь как бывает — человек пришел в незнакомое заведение, на вид ему все понравилось, а уже в процессе оказалось, что блюда не те, официант не так подошел, да и цена в счете показалась неадекватной. И человек расстроен, и ресторану плохо — этот гость больше сюда не придёт.