За что кошка может не любить человека

Кошки могут формировать привязанность к человеку, и она, может быть, разная по типу, но может быть и такое, что у животного такой привязанности нет совсем. Об этом aif.ru рассказала зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Татьяна Куликова.
Как у кошки формируется привязанность к человеку?
По словам эксперта, обычно у кошек формируется первичная привязанность к человеку, с которым они живут и который за ними ухаживает.
«Часто достаточно ухаживать за кошкой, кормить ее, быть предсказуемым, не наказывать и не пугать и привязанность постепенно сформируется сама по себе. То есть человек должен быть в первую очередь безопасным элементом среды и быть источником положительных эмоций и важных ресурсов для кошки. Если человек таковым является, то чаще всего кошка, как минимум будет ему доверять и с ним позитивно общаться», — пояснила Куликова.
Всего существует четыре типа привязанности кошек:
- надежный или безопасный — кошка чувствует себя рядом с человеком спокойно, может в новом месте в его присутствии вести себя намного увереннее, чем без него. Если человек уходит или находится с животным в долгой разлуке, то оно может взаимодействовать с незнакомцами и слишком не беспокоиться, переключаясь на интересные игры или занятия;
- тревожный — кошки с таким типом привязанности постоянно хотят быть с человеком, следуют за ним из комнаты в комнату, сильно тревожатся, если человека нет рядом с ними, могут испытывать сильный стресс от разлуки и даже болеть. Избегают общения с незнакомцами, не признают никого, кроме хозяина. Такие кошки могут после разлуки даже проявлять агрессию на владельца на фоне стресса. Многие считают такой тип привязанности высшим проявлением любви и благом, но это не так. Такой тип привязанности часто вредит кошкам, вызывая высокий уровень хронического стресса в их жизни.
- избегающий тип привязанности — кошка занимает отрешенную позицию, может не позволять близкого контакта с собой, не даваться в руки, при попытке ее приласкать, проявлять агрессию. Спокойно относится к разлуке с человеком и, кажется, даже, ей лучше одной.
- тревожно-избегающий — кошка проявляет признаки и тревожного и избегающего типа привязанности. Может быть холодной и отстраненной в общении с человеком, но при этом во время разлуки она может испытывать стресс, тревогу разлуки, скучать. Но ласковей от этого она, обычно, не становится и избегает близкого контакта с людьми.
«Все эти типы привязанностей порождают очень разное поведение кошки, по отношению к человеку, но при этом все их мы можем в переносном смысле назвать словом “любовь”», — уточнила эксперт.
Как понять, что кошка не любит хозяина?
По словам зоопсихолога, если вы подозреваете, что кошка вас не любит, есть несколько признаков, по которым это можно определить:
- кошка держит хвост между задними лапами;
- кошка все время прячется или убегает от вас (физическая дистанция);
- кусает или царапается (не мягко и не с любовью);
- кричит на вас и нападает;
- кошка на вас шипит;
- стоит вам пошевелиться — кошка убегает;
- кошка боится встретиться с вами в узком коридоре;
- кошка дружелюбна со всеми остальными, кроме вас.
Почему кошка может невзлюбить хозяина?
Когда человек наказывает кошку, ведет себя непредсказуемо (например, за какое-то действие сначала хвалит и угощает, а потом ругает), делает непонятные резкие движения рядом с кошкой, использует отложенные наказания посфактум или просто слишком часто наказывает, то кошке будет сложнее сформировать с ним привязанность.
«Обратите внимание, прежде всего на то, как вы ведете себя с кошкой, на свои движения, на свою предсказуемость для нее. Прекратите наказывать кошку, не делайте рядом с ней резких движений, не пугайте и не преследуйте ее, всегда предлагайте общение, а не навязывайте ласки. Если самостоятельно наладить с кошкой отношения не получается, то можно обратиться за помощью к специалисту по поведению кошек», — советует Татьяна Куликова.
Также эксперт рассказала, что у кошек есть собственные предпочтения людей, связанные с их опытом и какими-то личными маркерами. Например, бывает так, что кошка любит больше мужчин или женщин, молодых или пожилых, людей с определенным тембром голоса или определенной походкой.
«Тут уже нам трудно будет повлиять на выбор кошки. В связи с этим иногда случается, что кошка влюбляется совсем не в того человека, который за ней ухаживает и ее кормит, а в того, на кого указало ее сердечко», — резюмировала она.