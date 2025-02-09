За что кошка может не любить человека

«Обратите внимание, прежде всего на то, как вы ведете себя с кошкой, на свои движения, на свою предсказуемость для нее. Прекратите наказывать кошку, не делайте рядом с ней резких движений, не пугайте и не преследуйте ее, всегда предлагайте общение, а не навязывайте ласки. Если самостоятельно наладить с кошкой отношения не получается, то можно обратиться за помощью к специалисту по поведению кошек», — советует Татьяна Куликова.