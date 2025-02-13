За что Горбачев получил «Грэмми»

«Дорогие ребята! Вы, конечно, знаете, что музыку придумали не в этом году. И не в прошлом. Музыка существует уже много-много столетий. И всегда музыка собирала вокруг себя людей, причем не только для песен и танцев. Музыка увлекает людей в свой иногда добрый, а иногда суровый фантастический мир. Язык музыки понятен всем. В этом ее таинственная сила. Я прошу маленьких ребят не пугаться — все кончится хорошо».