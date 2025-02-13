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За что Горбачев получил «Грэмми»

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Аргументы и факты

8 февраля 2004 года экс-президент СССР Михаил Горбачев получил премию «Грэмми» — престижную музыкальную награду, которую можно сравнить по значимости с «Оскаром» для киноиндустрии.

Почему политику вручили музыкальную премию?

Нет, Михаил Горбачев не пел песни и не играл на гитаре. Он принял участие в необычном проекте, а именно в записи симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» и ее современной версии французского композитора Жан-Паскаля Бейнтуса «По следам волка».

Музыку для альбома исполнил Российский национальный оркестр под управлением американского дирижера Кента Нагано.

Горбачев читал вступление к сказке «Петя и волк», обращенное к юным слушателям. Вот как оно выглядело:

«Дорогие ребята! Вы, конечно, знаете, что музыку придумали не в этом году. И не в прошлом. Музыка существует уже много-много столетий. И всегда музыка собирала вокруг себя людей, причем не только для песен и танцев. Музыка увлекает людей в свой иногда добрый, а иногда суровый фантастический мир. Язык музыки понятен всем. В этом ее таинственная сила. Я прошу маленьких ребят не пугаться — все кончится хорошо».

Помимо Михаила Горбачева в проекте участвовали итальянская актриса Софи Лорен и экс-президент США Билл Клинтон. Им также досталась роль чтецов. Лорен озвучивала сказку Прокофьева, а Клинтон — ее продолжение. Тексты обоих произведений звучали на английском. Однако вступление Горбачева было записано на русском языке и синхронно переводилось на английский.

Запись голоса Горбачева проходила в Москве, а Лорен и Клинтона в Женеве.

Альбом был выпущен в 2003 году. В том же году он был номинирован на «Грэмми», а уже на следующий год завоевал престижную премию, как «Лучший альбом разговорного жанра для детей». Вместе с Горбачевым ее лауреатами также стали Лорен, Клинтон и Российский национальный оркестр.

В итоге Михаил Горбачев стал первым и единственным российским политиком, получившим «Грэмми», а Российский национальный оркестр стал первым музыкальным коллективом из СССР, удостоенным этой престижной премии.

Что за музыкальная сказка «Петя и волк»?

Масштабный международный проект был посвящен памяти выдающегося композитора и дирижера Сергея Прокофьева. Запись альбома была приурочена к 50-летию со дня смерти музыканта. Прокофьева не стало 5 марта 1953 года.

Сказка Прокофьева «Петя и волк», написанная им в 1936 году, через незатейливый сюжет о приключениях пионера Пети, знакомит ребят с тем, как звучат разные инструменты оркестра. К примеру, партия Пети — это смычковые струнные инструменты (преимущественно скрипки), волк — валторны, а охотники —литавры и большой барабан.

Как Горбачев отреагировал на вручение «Грэмми»?

В момент, когда Американская Национальная академия искусства и науки приняла решение о награждении создателей альбома премией «Грэмми» Михаил Горбачев был в Москве, а не в Лос-Анджелесе. Ни он, ни Клинтон, ни Лорен не присутствовали на церемонии вручения.

Политик признался, что о присуждении премии «Грэмми» узнал из теленовостей. Полученные наградные Горбачев и его звездные коллеги отдали на благотворительность.