За 10 лет до удара. Врачи назвали 3 теста, которые предсказывают инсульт

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами рассказала, какие простые манипуляции помогут понять, что есть проблемы в мозге, задолго до одного из основных их проявлений — инсульта. Как отметили медики, есть целая серия тестов, доказанных исследованиями, которые могут подсказать, что пора насторожиться.
Тест первый: совпадение цвета и слова
Строится на основе распознавания и умения концентрироваться. Испытуемому предлагается таблица из 10 столбиков, где в строчки написаны слова с названиями цветов, при этом они выделены цветом — одни тем же, который и характеризуют, другие иным. Например, слово «зеленый» может быть написано зелеными буквами, а может быть — синими.
Человек должен называть цвет написанного слова, не отвлекаясь на его содержание. То есть если слово «синий», а цвет «зеленый», он должен прочитать «зеленый». Причем делать это нужно быстро. «За 10 лет до инсульта человек утрачивает способность пройти этот тест. Он начинает прочитывать слова, вместо того, чтобы называть цвет», — пояснила Малышева.
«Тут надо добавить, что есть нормы. Норма — за минуту 100 слов прочитать. Если 65 слов за минуту человек прочитал, тест пройден. Если меньше, то тут, к сожалению, надо бить тревогу», — подчеркнул офтальмолог Михаил Коновалов.
Он также заметил, что мозг надо тренировать всю жизнь, чтобы по максимуму исключить риски различных проблем. «Это нужно, чтобы нервные клетки улучшались, образовывали связи, и эти отростки все время росли, а наши клетки как минимум не умирали, а еще лучше развивались и связывались друг с другом. Только мозговая активность может обеспечить развитие и рост этих нервных окончаний», — подчеркнул офтальмолог.
Когда есть связь между цепочками клеток, можно читать и распознавать. Если же возникают трудности с тем, чтобы назвать цвет, это указание на то, что связи разорвались.
Для облегчения работы мозга важно еще и заниматься физической активностью. «В частности, надо качать руки и ноги. Проводили исследования: у людей со слабой мускулатурой конечностей повышенный риск через 10 лет получить инсульт», — пояснил Коновалов.
Это связано с тем, что при выполнении физнагрузок ускоряется кровоток. Больше крови будет везде, включая мозг, значит, у нервных клеток появится питание, отметила Малышева. И тем, кто не может пройти этот первый тест с цветами, физкультура нужна как никому другому, чтобы предупредить инсульт.
Тест второй: вспомнить три слова
Суть следующая: человеку называют три слова, например, картошка, стол, компьютер. Дальше начинают задавать вопросы не по этой теме, например, где вы родились? В каком городе мы сейчас находимся? В каком возрасте вы женились? И т. д. После 5−6 таких вопросов человека просят вспомнить первые три.
Этот тест, подчеркнула Малышева, также указывает на то, есть ли связи в мозге.
«Основная причина инсульта — атеросклероз. Нужно правильно питаться, чтобы не было бляшек в сосудах. Есть два типа диет, которые подходят для этого — средиземноморская и DASH-диета. Если говорить глобально, то должно быть в рационе больше овощей и фруктов, меньше соли и красного мяса», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Тест третий: за минуту назвать максимальное количество слов по общей теме
Тут достаточно определить тему, например, фрукты или предметы быта, засечь минуту и пытаться назвать все слова, которые придут в голову по ней, желательно без повторов. «Идеально — назвать минимум 20 слов за минуту», — пояснили врачи.
Если не получается, надо пройти анализы на уровень холестерина и проверить уровень артериального давления. «Смысл в том, чтобы проверить, как питаются клетки мозга, насколько нарушено кровоснабжение. Это необходимо, иначе инсульт не за горами», — рассказал иммунолог Андрей Продеус.
Высокое давление приводит к прямой гибели клеток мозга. Поэтому надо вовремя сдавать анализы и следить за собой, чтобы предотвратить одну из катастроф.