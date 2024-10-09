За 10 лет до удара. Врачи назвали 3 теста, которые предсказывают инсульт

Он также заметил, что мозг надо тренировать всю жизнь, чтобы по максимуму исключить риски различных проблем. «Это нужно, чтобы нервные клетки улучшались, образовывали связи, и эти отростки все время росли, а наши клетки как минимум не умирали, а еще лучше развивались и связывались друг с другом. Только мозговая активность может обеспечить развитие и рост этих нервных окончаний», — подчеркнул офтальмолог.