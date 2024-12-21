Южные киты поразили ученых своим долгожительством

Это значительно превышает предыдущие представления. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).
Южные гладкие киты — родственники гренландских китов. Они достигают 18 метров в длину и веса в 80 тонн. Животные распространены в умеренных и субполярных широтах Южного океана. Их можно наблюдать у берегов Южной Африки, Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.
В новом исследовании команда проанализировала данные, собранные за четыре десятилетия с помощью программ фотоидентификации двух развновидностей гладких китов: южного и североатлантического.
Биологи использовали информацию для построения кривых выживаемости животных.
Анализ показал, что южные киты способны прожить более 130 лет, а некоторые особи могут преодолеть полуторавековой порог. Раньше считалось, что предельный возраст этого вида составляет 70−80 лет.
Североатлантические гладкие киты не могут похвастаться долголетием. Их средняя продолжительность жизни составляет лишь 22 года, и очень немногие животные доживают до 50 лет.
Ученые отметили, что, хотя эпоха китобойного промысла закончилась в 1955 году, восстановление популяций долгоживущих видов после нанесенного человеком ущерба займет много времени, поэтому китам необходима защита.