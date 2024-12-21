Южные киты поразили ученых своим долгожительством

Южные гладкие киты — родственники гренландских китов. Они достигают 18 метров в длину и веса в 80 тонн. Животные распространены в умеренных и субполярных широтах Южного океана. Их можно наблюдать у берегов Южной Африки, Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.