Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южные киты поразили ученых своим долгожительством

Международная группа ученых из США, ЮАР и Австралии обнаружила, что южные гладкие киты (Eubalaena australis) могут жить до 150 лет.

Источник: Газета.Ру

Это значительно превышает предыдущие представления. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Южные гладкие киты — родственники гренландских китов. Они достигают 18 метров в длину и веса в 80 тонн. Животные распространены в умеренных и субполярных широтах Южного океана. Их можно наблюдать у берегов Южной Африки, Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

В новом исследовании команда проанализировала данные, собранные за четыре десятилетия с помощью программ фотоидентификации двух развновидностей гладких китов: южного и североатлантического.

Биологи использовали информацию для построения кривых выживаемости животных.

Анализ показал, что южные киты способны прожить более 130 лет, а некоторые особи могут преодолеть полуторавековой порог. Раньше считалось, что предельный возраст этого вида составляет 70−80 лет.

Североатлантические гладкие киты не могут похвастаться долголетием. Их средняя продолжительность жизни составляет лишь 22 года, и очень немногие животные доживают до 50 лет.

Ученые отметили, что, хотя эпоха китобойного промысла закончилась в 1955 году, восстановление популяций долгоживущих видов после нанесенного человеком ущерба займет много времени, поэтому китам необходима защита.