Южнокорейский ученый доказал отсутствие связи между гороскопом и судьбой

По словам ученого, такие итоги подчеркивают необходимость чаще говорить о несостоятельности астрологии как науки. Для этого нужно развивать научную грамотность и критическое мышление людей и учить их использовать рациональные инструменты для принятия жизненно важных решений, а не полагаться на гороскопы.