Южнокорейский ученый доказал отсутствие связи между гороскопом и судьбой

Ученый из Университета Кемён (Южная Корея) и Центра науки о благополучии Мельбурнского университета (Австралия) Мохсен Джошанлу научно доказал несостоятельность астрологии. По его мнению, знак зодиака, под которым родился человек, не влияет на его судьбу и характер. Исследование опубликовано в швейцарском научном журнале Kyklos, краткую выдержку представил портал Psy Post.
Джошанлу проанализировал данные Общего социального опроса США, который проводят с 1972 года. Он взял для исследования четыре последние волны опроса за 2016, 2018, 2021 и 2022 годы — суммарно это данные 12 791 участника (средний возраст — 50 лет, около 55% — женщины).
Благополучие респондентов оценивали по восьми ключевым параметрам: общее ощущение себя несчастным, симптомы депрессии, уровень стресса, неудовлетворенность работой и финансовым положением, чувство «серости» жизни, самооценка здоровья и неблагополучия в браке.
Ученый применил комбинацию статистических методов, включая анализ ковариации (ANCOVA). Он позволяет сравнивать средние значения по группам, контролируя влияние других переменных (возраст, пол и образование).
Для семи из восьми показателей не было выявлено статистически значимого влияния знаков зодиака. Исключением стал показатель «неудовлетворенность финансовым положением». Однако его величина была незначительной, то есть практическая значимость была минимальной.
По словам ученого, такие итоги подчеркивают необходимость чаще говорить о несостоятельности астрологии как науки. Для этого нужно развивать научную грамотность и критическое мышление людей и учить их использовать рациональные инструменты для принятия жизненно важных решений, а не полагаться на гороскопы.