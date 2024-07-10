Южнокорейские ученые придали вкус искусственному мясу. Как оно выглядит

Это не первый эксперимент южнокорейских ученых по созданию искусственного мяса. В 2022 году там разработали заменитель мяса из сахара и белков, полученных из тел мучных червей — личиночной формы большого мучного хрущака. Мясной вкус при обжаривании перемолотых личинок можно усилить, если их предварительно обработать сахаром и другими простыми реагентами. В результате у ученых получилась съедобная паста из мучных червей, обладающая вкусом и запахом, похожим на настоящую говядину.