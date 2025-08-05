Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения 30 июля сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС.
«Куда поехала Камчатка после сильного землетрясения? Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония», — говорится в Telegram-канале службы.
По ее данным, Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно) сместился несколько скромнее. «Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском», — объяснили ученые.