Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения

«Куда поехала Камчатка после сильного землетрясения? Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония», — говорится в Telegram-канале службы.