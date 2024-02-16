Юрий Быков снимет третий сезон «Метода». Он же работал над первым

Юрий Быков («Дурак», «Завод») снимет третий сезон «Метода», сообщили РБК Life в пресс-службе «Кинопоиска». Шоураннер проекта — Максим Полинский (креативный продюсер «Мажора» и «Лады Голд»). Они же работали над первым сезоном популярного сериала.
«Долгое время я был убежден, что “Метод” — законченная история, и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. И кроме того, я хотел сконцентрироваться на авторском творчестве. Мне предлагали много разных концепций “Метода”, но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально», — говорит Юрий Быков.
По мнению постановщика, в первом сезоне был комикс и дух страшной сказки. Сейчас такой подход вряд ли будет смотреться актуально с эстетической точки зрения, считает Быков.
В новой концепции есть возможность совместить современный реалистичный взгляд на маньяка и его жизнь. Такая эстетика есть в моем авторском кино.
Старт съемочного процесса запланирован на лето 2024 года.
Первый сезон «Метода» вышел в 2015 году, а второй — в 2020-м. В проекте рассказывалось о следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский), который использовал особый метод для розыска серийных убийц. Его стажером стала выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева). Она пыталась установить причины гибели своей матери. Второй сезон снял режиссер Александр Войтинский.
В пресс-службе напомнили, что картина Быкова «Дурак» в 2018 году был признал лучшим российским фильмом последних 15 лет по версии читателей Кинопоиска. В числе других работ постановщика значатся «Сторож», «Майор» и «Жить».
Еще один российский сериал о маньяках — «Внутри убийцы». Он основан на одноименном бестселлере Майка Омера. Премьера проекта запланирована на 22 февраля. Главные герои сериала — профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и ее напарник Тимофей Волох (Тихон Жизневский).