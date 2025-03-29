Юрий Александров: «Я всегда выбираю такой материал, который боятся ставить другие»

— Дело в том, что юбилей надо пережить, потому что очень многие мои коллеги после юбилея отправлялись к Богу. Нет, я отношусь к этому абсолютно спокойно, поскольку я не чувствую этого возраста. Жизнь настолько мимолётна. Совсем недавно мне говорили, что я молодой режиссёр, у меня все ещё впереди. Сегодня мне 75, и я тоже ощущаю, что у меня все ещё впереди. Жизнь заставляет держать себя в тонусе, потому что собственный театр — это серьёзно. У нас совершенно невероятно красивое здание, интерьеры. Огромный вклад в ремонт внесли коллеги и замечательный директор, который работает со мной уже 30 лет.