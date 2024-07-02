Юристы рассказали, что грозит за мат в домовых чатах

«Нецензурная лексика в таких делах должна быть конкретно направлена в адрес конкретного человека, то есть этого заявителя, и конкретно она должна исходить тоже от физического лица, а не бота. Потому что заявитель — это лицо, которое обладает правоспособностью, и, соответственно, ответчик тоже должен быть физическим лицом, который обладает возрастом привлечения к ответственности. Потому что, если это сказал пятилетний ребенок, понятно, что его к ответственности не привлечь», — добавила Георгиева.