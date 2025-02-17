Юристы пояснили суть предлагаемого закона об отказе от англицизмов

«Помимо перечисленных законов, каждый регион России вправе самостоятельно определять требования к рекламной информации и вывескам. Например, в Москве действует Постановление Правительства Москвы № 902-ПП (в редакции от 12.07.2024 года), по которому на вывесках можно указывать только общую информацию: юридическое название компании, сфера деятельности, виды товаров и услуг. Если фактическое наименование обозначено на иностранном языке, разместить его на логотипе можно только при условии регистрации товарного знака. В ряде регионов, где активно используются местные наречия, может быть требование о дополнительной информации на вывеске на региональном языке. Такие правила действуют в Татарстане», — добавила арбитражный управляющий.