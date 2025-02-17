Юристы пояснили суть предлагаемого закона об отказе от англицизмов

Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект, направленный на борьбу с англицизмами и подразумевающий запрет иностранных слов в коммерческих обозначениях. Новшеством предлагают закрепить приоритетное применение русского языка как государственного для информирования граждан о скидках, распродажах и так далее. Это сразу же породило массу вопросов, как будет осуществляться контроль за соблюдением правил, как бизнесу приспосабливаться к новым требованиям и многое другое.
За пояснениями РБК Life обратился к экспертам — юристу Павлу Ковалеву и арбитражному управляющему Анне Хрусталевой.
Проект пока прошел только первое чтение. Это не значит, что он автоматически будет поддержан в дальнейшем. Как отметила глава комитета по культуре Ольга Казакова, полноценная работа над текстом законопроекта еще только предстоит. Пока поддержку получил только концепт проекта, еще предстоит разобраться с множеством замечаний, которые возникли на стадии общественной экспертизы.
Как пояснила арбитражный управляющий Анна Хрусталева, в случае принятия документа думой в трех чтениях, будет запрещено давать иноязычные названия и производные из зарубежной лексики жилым комплексам, кварталам и микрорайонам (Green Park, Lime House
По словам зампредседателя комитета по культуре Александра Шолохова, цель закона не в запрете иностранных слов, а в преимущественном использовании русского языка. Никаких переименований не планируется, иностранные наименования будут заменены привычными русскими словами. По проекту коммерческое обозначение нужно оформлять на русском языке. Исключение — фирменное наименование в этом обозначении. Теперь хотят отдельно зафиксировать требование формулировать на русском коммерческое обозначение одного или нескольких объектов капстроительства и название ЖК. В обоих случаях речь идет об использовании русского языка как государственного.
Хрусталева напомнила что и сейчас в России действуют определенные ограничения на применения иностранных языков в рекламных целях. Этот вопрос регламентируется несколькими правовыми актами:
1. Федеральный закон «О государственном языке». На территории нашей страны в качестве государственного языка признается русский. Следовательно, вся информация рекламного плана должна предоставляться исключительно на нем. Допускается использование местных диалектов и иностранных языков, при условии наличия максимально точного перевода без потери смысла.
2. Закон «О защите прав потребителей». Все рекламные предложения должны быть понятны россиянам. Так, применение слова «sale» вместо «скидка» ограничивает в правах граждан, незнакомых с английским языком. Если название компании или бренда на иностранном языке, рядом должна размещаться вывеска на русском, выполненная в аналогичной стилистике.
«При этом, перевод не должен искажать смысл. Например, для ООО GreenPark нужно указать транскрипцию “Грин Парк”, дословный перевод “Зеленый Парк” будет недопустим», — отметил юрист Павел Ковалев.
3. Федеральный закон «О рекламе», который определяет ряд правил при использовании иностранных слов в рекламе: запрещено применять слова, искажающие смысл предлагаемого товара или услуги.
Как пояснила Хрусталева, нельзя использовать словосочетания, которые имеют неблагозвучное произношение (например, your bunny — «твой кролик»).
«Помимо перечисленных законов, каждый регион России вправе самостоятельно определять требования к рекламной информации и вывескам. Например, в Москве действует Постановление Правительства Москвы № 902-ПП (в редакции от 12.07.2024 года), по которому на вывесках можно указывать только общую информацию: юридическое название компании, сфера деятельности, виды товаров и услуг. Если фактическое наименование обозначено на иностранном языке, разместить его на логотипе можно только при условии регистрации товарного знака. В ряде регионов, где активно используются местные наречия, может быть требование о дополнительной информации на вывеске на региональном языке. Такие правила действуют в Татарстане», — добавила арбитражный управляющий.
Однако на практике, говорится в пояснительной записке к новому законопроекту, которую изучил РБК Life — отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами.
Юрист Ковалев напомнил, что уже сейчас можно понести наказание за неправильное оформление рекламных материалов и вывесок. Если не соблюдаются действующие ограничения, нарушителя обяжут произвести демонтаж вывески за свой счет. Также он будет оштрафован по части 1 ст. 14.3 КоАП России:
- 2 — 2,5 тыс. руб. — для физических лиц,
- до 20 тыс. руб. — для должностных лиц,
- до 100 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей,
- 50 — 250 тыс. руб. — для малого бизнеса,
- 100 — 500 тыс. руб. — для крупных компаний.
В ряде ситуаций использование иностранных слов на вывесках допускается. Речь идет о лицензированных СМИ, выпускающихся на иностранном языке, а также написании фирменного наименования, если оно зарегистрировано в качестве товарного знака, дополнил Ковалев.