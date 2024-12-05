Юристы дали советы на случай, если животного ударило током на улице

Собака пострадала в подмосковных Мытищах из-за оголенных электрических проводов. Об этом рассказали в телеграм-канале «Замкадье | Подмосковье | Мытищи», пояснив, что все случилось рядом с жилым комплексом «Ярославский». Как следует из комментариев на видео, хозяйка в этот момент находилась рядом, у животного из-за удара током отказали задние лапы, псу потребовалась ветеринарная помощь.
РБК Life выяснил у экспертов, как быть владельцам собаки и в целом местным жителям в данной ситуации, куда обращаться и как действовать в случае, если пострадает животное или человек. На вопросы редакции ответили юрист Мария Федотова и адвокат Людмила Дураева.
Согласно действующему законодательству, собака считается имуществом, пояснила эксперт Мария Федотова. А значит, и в данном конкретном случае действуют правила, направленные на защиту имущества. По ее словам, действовать надо так:
«Для начала важно зафиксировать сам факт происшествия. В идеале — вызвать наряд полиции или участкового. Он составит подробный протокол: где, что и с кем случилось, в каком состоянии находится собака, действительно ли имеется оголенный провод и другие важные обстоятельства. Если ситуация не позволяют вызвать полицию или дождаться ее (например, из-за тяжелого состояния собаки), то необходимо самостоятельно сделать как можно более подробную фото- и видеофиксацию места происшествия», — рассказала юрист Федотова.
Затем необходимо установить ущерб, который был причинен имуществу. В рассматриваемой ситуации с собакой таким ущербом могут быть траты на ее транспортировку до ветеринарной клиники, обследование, лечение. Очень важно, чтобы в документах ветеринар зафиксировал, что собака пострадала именно от удара током. Если собаку спасти не удастся, то к материальному ущербу добавится стоимость самого животного. Правда, доказать ее будет непросто, особенно в случае с беспородным питомцем.
«Следующий, и наверное, самый сложный шаг — установить виновных. Нужно написать заявление в полицию. Статья, на которую необходимо сослаться в заявлении, — статья 167 часть 1 Уголовного кодекса России (умышленное повреждение чужого имущества). Скорее всего, в возбуждении уголовного дела откажут: как показывает практика, в постановлении об отказе ссылаются на отсутствие прямого умысла. Но зато будет проведена доследственная проверка, из материалов которой будет установлено, какой именно организации принадлежит оголенный провод, кто должен был заниматься его обслуживанием и тому подобное», — продолжила Мария Федотова.
Со всей собранной информацией и готовым пакетом документов можно уже обращаться в суд и требовать возмещения причиненного ущерба в гражданском порядке. Одновременно можно заявить и на возмещение морального ущерба.
«Ведь собака хоть и считается имуществом по закону, но по сути она — живое существо и член семьи! Но как показывает практика, размер присуждаемого морального ущерба в подобных случаях не превышает 10 тыс. руб. В прошлом году в Санкт-Петербурге собака породы корги также погибла от удара током. Правда, об этом ее хозяева узнали только в ветеринарной клинике. На улице пес просто внезапно стал биться в конвульсиях и погиб. Хозяева думали, что он отравился. Как потом было установлено, причиной стал оголенный провод рекламного щита. До суда дело доводить не стали, хозяевам представители рекламной компании добровольно выплатили возмещение», — привела пример из практики юрист Федотова.
Совсем другое дело, если пострадавшим станет человек. Здесь, в зависимости от последствий, виновным грозит уже уголовное дело, объяснила в беседе с редакцией адвокат Людмила Дураева. Если человека на улице ударило током, нужно сразу вызывать и полицию, и скорую помощь. Даже если кажется, что состояние нормальное. Из-за шока человек может не понимать, что он серьезно пострадал либо что у него могут быть позже серьезные последствия, которые лучше заранее предотвратить.
Полицейские должны подробно зафиксировать место происшествия: был ли оголенный провод, есть ли какие-либо ограничения или предупреждения об этом (например, что ведутся ремонтные работы), иные имеющие значения факторы. Затем правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Отдельного заявления в таких случаях писать не нужно — уже сам факт удара тока с пострадавшими является поводом для ее проведения.
В ходе доследственной проверки будет установлено:
По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, статье, под которую подпадают действия виновных лиц, либо об отказе.
«Дело в том, что не всегда в ударе током от оголенного провода в публичном месте виноваты организации — его собственники. Так, в столице был случай, когда шли ремонтные работы светофора. Провод действительно был оголен. Но он находился на высоте от земли, висела табличка “Осторожно, ток”. Ремонтники не успели закончить и уехали, а проходившие мимо подростки начали прыгать и хвататься за него. Как результат — одного из них ударило током. Его спасло то, что напряжение было не сильным, и мальчик отделался только ожогом на ладони», — рассказала адвокат.
Подобный случай, но с трагическим финалом, произошел в городе Онега Архангельской области. Там от удара током погиб 11-летний мальчик, который забрался на крышу сараев и схватился за оголенный провод. По уголовному делу осудили главного инженера участка Онежских районных электрических сетей — за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса России). Как пишет местное издание «29.ру», специалист признал свою вину, выплатил в качестве компенсации морального вреда в пользу родных погибшего ребенка 1,9 млн руб. Его приговорили к ограничению свободы на срок 1 год.