Юристы дали советы на случай, если животного ударило током на улице

«Дело в том, что не всегда в ударе током от оголенного провода в публичном месте виноваты организации — его собственники. Так, в столице был случай, когда шли ремонтные работы светофора. Провод действительно был оголен. Но он находился на высоте от земли, висела табличка “Осторожно, ток”. Ремонтники не успели закончить и уехали, а проходившие мимо подростки начали прыгать и хвататься за него. Как результат — одного из них ударило током. Его спасло то, что напряжение было не сильным, и мальчик отделался только ожогом на ладони», — рассказала адвокат.