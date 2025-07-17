Юрист: почему закон о признании гражданских жен погибших бойцов вызывает споры

Суть инициативы
В Госдуме уже полтора года находится на рассмотрении законопроект, призванный защитить права гражданских жен участников СВО. Инициатива позволяет женщинам, состоявшим в незарегистрированных отношениях с погибшими или пропавшими без вести военнослужащими, через упрощенный судебный порядок добиваться признания этих отношений законным браком. Для признания брака потребуется доказать совместное проживание в течение трех лет или одного года при наличии ребенка.
Проект был внесен еще в январе 2024 года тремя политиками: председателем думского комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, главой соответствующего комитета Совета Федерации Андреем Клишасом и тогдашним первым вице-спикером СФ Андреем Турчаком (ныне возглавляющим Республику Алтай).
В пояснительной записке к законопроекту они отмечали особую актуальность проблемы в условиях продолжающейся спецоперации, так как «многие пары сознательно откладывали официальную регистрацию брака, но фактически вели совместное хозяйство и воспитывали детей».
«Этот закон — временная мера, привязанная к периоду СВО. Но что будет с семьями после ее окончания? Они окажутся в правовом вакууме. Доказать гражданский брак через свидетелей — это мина замедленного действия. Представьте ситуацию: погибший герой, а у него — родители, одна гражданская жена… или две? Суды утонут в спорах, а настоящие близкие могут остаться ни с чем. Закон нужен, но в таком виде он рискует породить больше проблем, чем решений», — пояснил ВФокусе военный юрист Андрей Бендер.
Статистики о том, сколько женщин могут воспользоваться новыми нормами, пока нет. Неясно и как будут разрешаться споры между родственниками и гражданскими супругами, считает юрист. Родители погибшего могут не знать о существовании сожительницы, а если она докажет свои права через суд, это может привести к затяжным конфликтам, уверен он.
Споры в Госдуме
Против законопроекта выступали вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Ирина Яровая, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Их сопротивление стало основной причиной переноса рассмотрения инициативы, писали «Ведомости».
Кузнецова и Яровая считают, что признание незарегистрированных союзов «подрывает институт семьи». Также закон может содать прецедент для расширения понятия брака за рамками официального бракосочетания, что противоречит положениям, закрепленным в Конституции.
Во время обсуждений также звучали опасения, что нормы о доказательстве совместного проживания через свидетельские показания откроют возможности для мошенничества.
Правовые противоречия.
Еще одна проблема инициативы — прямое противоречие с еще одним проектом, находящемся сейчас на рассмотрении в Госдуме. Документ, инициированный депутатами от «Единой России» Евгением Марченко и Александром Бородаем, предлагает внести изменения в Семейный кодекс России.
Согласно проекту, денежные средства, полученные военнослужащими за участие в специальной военной операции после 24 февраля 2022 года, будут признаваться их личной собственностью и не подлежать разделу при расторжении брака. Авторы законопроекта объясняли эту меру участившимися случаями заключения браков с корыстными целями — ради последующего раздела боевых выплат.
В пояснительной записке подчеркивалось, что такие выплаты носят компенсационный характер и предназначены для возмещения повышенных рисков, связанных с боевой службой. Они призваны мотивировать граждан к защите национальных интересов страны, а потому должны оставаться в распоряжении непосредственно участников боевых действий.
Напомним, что в апреле Верховный суд РФ постановил лишать родительских прав на компенсационные выплаты тех, кто уклонялся от алиментов и воспитания детей погибшего военного.
«Получается, с одной стороны, государство расширяет права неофициальных семей, а с другой — ограничивает права официальных супругов», — резюмировал Бендер.
По мнению эксперта, часть парламентариев использует эту болезненную тему в политических целях, продвигая противоречивые инициативы.
«Эта несогласованность в регулировании лишь усугубляет неопределенность, оставляя вопросы о том, чьи интересы в итоге окажутся в приоритете — самих военных, их официальных или гражданских супругов, либо же родителей погибших», — добавил военный юрист.
Дарья Баева.