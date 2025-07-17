Юрист: почему закон о признании гражданских жен погибших бойцов вызывает споры

«Этот закон — временная мера, привязанная к периоду СВО. Но что будет с семьями после ее окончания? Они окажутся в правовом вакууме. Доказать гражданский брак через свидетелей — это мина замедленного действия. Представьте ситуацию: погибший герой, а у него — родители, одна гражданская жена… или две? Суды утонут в спорах, а настоящие близкие могут остаться ни с чем. Закон нужен, но в таком виде он рискует породить больше проблем, чем решений», — пояснил ВФокусе военный юрист Андрей Бендер.