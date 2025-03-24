Юрист: за какую работу положена доплата

«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Введение этих изменений обусловлено необходимостью закрепления ответственности за процесс передачи профессиональных навыков и обеспечения формальной основы для таких отношений внутри компании,» — сообщил гендиректор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Как подчеркнул юрист, внедрение системы наставничества в организациях требует учета множества факторов, включая характер работы, её сложность и специфику отрасли.
«Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны — работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями» — пояснил Адамс.
Он также отметил, что участие сотрудников в наставничестве носит добровольный характер, и никто не имеет права принуждать работников к обучению менее опытных коллег. Тем не менее, в корпоративной культуре могут существовать неформальные ожидания, что подчиненные будут выполнять наставнические функции.
«Вопрос размера компенсации также остается дискуссионным: если сумма выплат окажется недостаточной по сравнению с дополнительной нагрузкой, работники могут предпочесть отказаться от этой функции», — добавил юрист. Он также объяснил, что наставничество подразумевает дополнительную ответственность для опытных сотрудников, требуя от них активного участия в процессе адаптации новых коллег.
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