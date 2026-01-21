Юрист: кто ответит за гибель подростка в Якутске

Что случилось
Инцидент произошел 20 января на выставке трофейной техники, открытой в ноябре 2025 года. Среди экспонатов — российский танк Т-72 и пять подбитых боевых машин ВСУ, включая американские M113 и M2 «Брэдли». По данным прокуратуры, подросток пробрался внутрь одного из образцов через нижний люк, где на него упала металлическая конструкция. Полученные травмы оказались смертельными. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Преступная халатность
Адвокат Мария Ярмуш рассказала в беседе с ВФокусе Mail, что произошедшее — результат грубой халатности, а ответственность должна быть распределена между всеми причастными структурами.
«Я вижу здесь системные недоработки организаторов выставки. Прежде всего, если музей организовал выставку, он должен был проконтролировать, чтобы все экспонаты не представляли угрозу посетителям. Поэтому здесь ответственность лежит в первую очередь на музее», — заявила она.
Адвокат пояснила, что, если факт нарушения безопасности услуг подтвердится, должностное лицо музея может быть привлечено к уголовной ответственности по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Ярмуш подчеркнула, что помимо музея ответственность несет собственник техники — Минобороны РФ, которое передало экспонаты на выставку.
Собственник должен был предвидеть, что дети будут проходить рядом с этими объектами, поэтому там должны были быть заблокированы все опасные элементы. Люк должен был быть или закрытым, или заваренным. Нельзя так выставлять военную технику, чтобы дети могли проникнуть внутрь.
Третьим звеном, по ее мнению, являются местные чиновники, выдавшие разрешение на проведение выставки. «Здесь может быть еще и статья о халатности со стороны чиновников. Она тоже предусматривает достаточно суровое наказание — до семи лет колонии», — добавила спикер.
Адвокат категорически отвергла возможность возложения вины на погибшего подростка или его родителей. Она напомнила, что при посещении музея «презюмируется безопасность услуг».
«Родители не могли предвидеть, что их ребенок пострадает. Просто переложить ответственность на подростка и его родителей не получится ни у музея, ни у собственника техники, ни у чиновников», — заверила Ярмуш.
Она подчеркнула, что простых предупредительных табличек недостаточно. «Должны были быть закрыты все люки, зафиксированы все пушки. Все острые углы тоже должны были быть ограничены, чтобы во время осмотра экспонатов никто не пострадал, особенно дети», — подытожила адвокат.