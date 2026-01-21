Юрист: кто ответит за гибель подростка в Якутске

Инцидент произошел 20 января на выставке трофейной техники, открытой в ноябре 2025 года. Среди экспонатов — российский танк Т-72 и пять подбитых боевых машин ВСУ, включая американские M113 и M2 «Брэдли». По данным прокуратуры, подросток пробрался внутрь одного из образцов через нижний люк, где на него упала металлическая конструкция. Полученные травмы оказались смертельными. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.